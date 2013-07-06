4-C yeniden gündeme geliyor

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP ve MHP'nin gündeme ilişkin önerilerinin ardından, Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine geçildi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, teklifin 2. bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Sözleşmeli alınan PKK'lıların hangi belediyelerde olduğu" ile ilgili soru sorulduğunu ifade eden Arınç, şöyle konuştu:

"Böyle bir soruyu çok yanlış buluyorum. Bizim bilgimize göre yoktur, hiç bir belediyeyi de bununla itham edemeyiz. Sizen ifade etmek istediğiniz belediyeler varsa bunu açıkça ifade edin. Hiç bir belediyenin, hiçbir PKK'lıyı sadece PKK'lı olduğu için sözleşmeli olarak aldıklarını düşünemeyiz, kabul edemeyiz. Bu istediğiniz bilgileri daha somut hale getirmek için, sizin düşüncenize göre PKK'lı oldukları resmen bilinen kimlerdir ve hangi belediyeler bunları işe almışlardır? Bu çıkardığımız kanunla bunlar nasıl sözleşmeliden kadroya geçmelidir? Bunu lütfen Genel Kurul'u aydınlatmak amacıyla daha somut olarak söyleyebilirsiniz. Ama bu bir suçlamadır, böyle bir suçlamayı çok yanlış ve gereksiz buluyorum."

Geçici personelin durumu

TEKEL'den kamuya geçen işçilerin asıl kadroya alınamaması ve bu konudaki taleplerle ilgili soru sorulduğunu ifade eden Arınç, özelleştirme kapsamında işsiz kalan işçilerin, kamu kurumlarında geçici personel olarak istihdam edildiğini hatırlattı.

Geçici personele yönelik olarak 2010'da çalışma sürelerinin 10 aydan 11 aya çıkarıldığını, iş sonu tazminatı getirildiğini belirten Arınç, "2012'de ise çalışma süresi 11 ay 28 güne çıkarılmıştır. Bu dönemde de ücretlerinde önemli artışlar sağlanmıştır. Geçici personel halen eğitime durumuna bağlı olarak, ilkokul ve ortaokuldan başlamak üzere bin 94 TL ile bin 315 TL arasında ücret almaktadır. Bunların bu kanun kapsamında kadroya geçirilmeleri düşünülmemektedir. Ancak ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme ve görüşmeler sırasında, 657 Sayılı Kanun kapsamında olan 4-C'lilerin de durumlarının daha da iyileştirilmesi konusunda sendika ile Hükümet arasında bir pazarlık olacağını biliyoruz" diye konuştu.