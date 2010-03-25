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4-C, Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

Tazminatı verilmeyen Sabahattin Gürler’in Danıştay’da açtığı davayla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı

25 Mart 2010 02:00

T24 - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) 18 yıl ‘4-C’ statüsünde çalıştıktan sonra emekli edilen Sabahattin Gürler’in 2008 yılı sonunda Danıştay’da açtığı davaya ilişkin incelemesi sonucu Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı.


TÜİK reddetmişti

TÜİK’te 4-C statüsünde çalışan bir vatandaşın  emeklilik süresi dolunca iş akdi sona erdirilmiş, vatandaş da, kıdem tazminatının kendisine ödenmesi istemiyle TÜİK’e başvurmuştu. Ancak TÜİK bu başvuruyu reddetmişti. Bunun üzerine 4-C statüsünde çalışan vatandaş “Başvurunun reddi, hizmet sözleşmesinde yer alan ‘Emekli olan 4-C statüsündeki personele kıdem tazminatı ödenmez’ hükmü ile bunun dayanağı 14 Aralık 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması” talebiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 2. Dairesi vatandaşın yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Vatandaşın karara itiraz etmesi üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldi. Kurul, itirazı reddetti ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun geçici personel çalıştırılmasına ilişkin 4/C maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti ve maddenin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı.


Tekel işçisi için umut oldu

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Sabahattin Gürler’in açtığı davada 4-C’yi Anayasa Mahkemesi’ne götürme kararı alması Tekel işçileri için de umut oldu. Tek Gıda-İş’in 4-C’yle ilgili açtığı davanın da avukatı olan Gökhan Candoğan, “4-C ile ilgili 4 farklı uygulama, Bakanlar Kurulu kararı var. 4-C özelleştirilen kurumlardan geçenlere farklı, TBMM, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına farklı uygulanıyor. TÜİK’te çalışan 4-C’li kıdem tazminatı alamazken, TBMM’de çalışan 4-C’li 12 ay çalışma ek ödeme ve daha iyi koşullarda çalıştırılıyor. Diğer 4-C’liler 11 ay çalışabiliyor” diye konuştu. 


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