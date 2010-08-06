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4 BÜYÜKLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ İSTANBUL (A.A)

06 Ağustos 2010 13:54

-4 BÜYÜKLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde bugün çekilecek play-off turu kuraları öncesi, kupada mücadele edecek Türk takımları Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.  Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bulundukları torbalarda seribaşı oldukları kurada, seribaşı olmayan Trabzonspor'u ise ciddi rakipler bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin play-off turunda bugün eşleşebilecekleri muhtemel rakipleri şöyle: Beşiktaş: Rapid Wien (Avusturya), Sibir Novosibirsk (Rusya), Maritimo (Portekiz), Slovan Bratislava (Slovakya), Helsinki (Finlandiya), The New Saints (Galler) Galatasaray: Aris (Yunanistan), Genk (Belçika), Karpaty Lviv (Ukrayna), Debrecen (Macaristan), Maribor (Slovenya) Fenerbahçe: Timişoara (Romanya), PAOK (Yunanistan), Motherwell (İskoçya), Lozan (İsviçre), Dnepr Mogilev (Belarus), Györi ETO (Macaristan) Trabzonspor: Liverpool (İngiltere), Steaua Bükreş (Romanya), Celtic (İskoçya), Levski Sofya (Bulgaristan), Borussia Dortmund (Almanya) UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün TSİ 14.30'da başlayacak.  

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