4 büyükleri 425 milyon TL zıplattılar







T24 - Son 1.5 aydır şike soruşturmasına kilitlenen yatırımcı, Futbol Federasyonu’nun kararı öncesi “Fenerbahçe küme düşmeyecek” beklentisine oynayınca, 4 büyükler prim yaptı. Fenerbahçe yüzde 20, Galatasaray yüzde 16.36, Beşiktaş yüzde 12.24 ve Trabzonspor yüzde 14.6 yükseldi.









Hürriyet'in haberine göre, spor dünyasının Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), şike soruşturmasıyla ilgili karara kilitlendiği gün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) 4 büyüklerin hisseleri uçtu.





Son 1.5 aydır devam eden şike soruşturmasından “Fenerbahçe küme düşmeyecek” beklentisiyle 4 büyüklerin kağıtlarına yatırım yaptı. Yönelen taleple birlikte başta Fenerbahçe olmak üzere, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un borsadaki işlem gören şirketleri toplam 425 milyon 67 bin lira değer kazandı.





Kanarya’nın yüzde 20’lik uçuşu





Fenerbahçe Sportif hisseleri, dün güne yüzde 10.06’lık değer kazancı ile 49.80 liradan başladı. İlk seansta yüzde 11.5’lik yükseliş yakalayan hisseler, ikinci seans ise alımların artmasıyla günü yüzde 20’lik primle kapattı. Fenerbahçe Sportif’in hisselerinin değeri 1 günde 225 milyon lira kazançla, 1 milyar 350 milyon liraya ulaştı. Hisselerin değeri geçen hafta cuma günü 1 milyar 125 milyon liraydı. Fenerbahçe, aynı zamanda borsanın en çok değer kazanan hissesi de oldu.





Aslan payı yüzde 16.3 arttı





Sportif şirketlerin hisselerine yönelik ilgiden Galatasaray da payını aldı. Galatasaray Sportif’in hisselerinin gün sonundaki değer artışı yüzde 16.36 oldu. Bu yükseliş hisselerin 690 milyon 50 bin lira olan değerini, 112 milyon 917 bin lira artırdı. Böylece hisselerin değeri, 802 milyon 968 bin liraya yükseldi.





Beşiktaş yüzde 12.2 yükseldi







Beşiktaş hisseleri ise ilk seansta yüzde 11 olan değer artışını, gün sonunda yüzde 12.24’e çıkardı. Böylece cuma gününü 313 milyon 600 bin liralık bir şirket olarak kapatan Beşiktaş Futbol Yatırımları, dün 38 milyon 400 bin lira prim yaptı. Şirketin piyasa değeri, 352 milyon liraya ulaştı.





Trabzon yüzde 14.6 prim yaptı





Şike operasyonunda adı anılan Trabzonspor’un borsadaki şirketi de günü yüzde 14.61 değer kazandı. İlk seansta yüzde 10.48 yükselen Trabzonspor Sportif’in piyasa değeri 382 milyon 500 bin liraya çıktı. Bu şirketin değeri cuma günü kapanış itibariyle 333 milyon 750 bin liraydı. Böylece günlük değer artışı 48 milyon 750 bin lira oldu.