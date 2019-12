4 büyükler sahaya çıkıyor

T24 - Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden 4 takım; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, gruplara kalabilmek için bu akşam sahaya çıkıyor.







Beşiktaş avantajlı



Beşiktaş, İstanbul'da 2-0 yendiği Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla TSİ 19.45'te Helsinki'deki Finnair Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma D-Smart 43. kanaldan naklen yayınlanacak.





İstanbul'da yapılan maçı 2-0 kazanan Beşiktaş, bugünkü rövanşta her türlü galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra, 1-0 mağlubiyet ve gollü 2 farklı yenilgiler halinde bile play-off turuna yükselecek. Finlandiya takımının 2-0 galibiyeti halinde maç uzatmaya gidecek, uzatmada sonuç değişmezse turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. HJK Helsinki'nin turu geçebilmesi için rövanşta Beşiktaş'ı 3 farklı skorla yenmesi gerekiyor.





Fenerbahçe taraftarına güveniyor



Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlayacak. D-Smart 42. kanaldan naklen yayınlanacak maç saat 21.45'te başlayacak.







Selanik'te yapılan ilk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta taraftarının desteğiyle rakibini 2 farklı skorla yenerek, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin tur atlaması için rakibini 2 ya da daha üstünde farklı skorla yenmesi gerekiyor. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle biterse uzatmaya gidecek, sarı-lacivertlilerin diğer 1 farklı galibiyetlerinde veya beraberlikte ise PAOK, turu geçen takım olacak.





Galatasaray deplasmanda tur bileti kovalayacak



Galatasaray, İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Karpaty ile Lviv'deki Ukrayna Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta karşılaşacak. Müsabaka D-Smart 43. kanaldan canlı yayınlanacak.





İstanbul'daki ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Galatasaray, bugünkü rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra 2-2'nin üstündeki gollü beraberliklerde turu geçecek. Karşılaşmada normal süre 2-2 berabere biterse uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da aynı skor değişmezse turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Karpaty ise her türlü galibiyetin yanı sıra 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde bile gruplara kalacak.





Trabzon Liverpool'u konuk edecek



Trabzonspor ise İngilizlerin futbol devi Liverpool'u, deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak maç D-Smart 101. kanaldan naklen ekrana gelecek.





Gerrard ve Torres kadroda yok



Liverpool takımındaki eksiklere Steven Gerrard ve Fernando Torres de eklendi.

Liverpollu yetkililere göre, Trabzon'a giden takım kafilesine sırtındaki ağrıları devam eden orta saha oyuncusu, kaptan Steven Gerrard katılmadı.





İspanyol forvet Fernando Torres de sakatlığının geçmesine rağmen haftada 3 maç oynayacak duruma gelemediği için Türkiye'ye götürülmedi.





Liverpool'da bugünkü maçta Javier Mascherano, Daniel Agger ve Maxi Rodriguez de forma giymeyecek.