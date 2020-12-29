4 büyüklerden Aylin Sözer cinayetine tepki

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş; Kemal A. tarafından yakılarak öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer için sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Cinayete tepki gösteren kulüpler, "Canımız yanıyor! Çünkü bugün bir kadın daha vahşice katledildi", "Bu vahşet artık son bulsun", "Artık yeter", "İsimler değişiyor vahşet değişmiyor" şeklinde tweetler attılar.

Yaşanan vahşete spor kulüplerinden de tepkiler geldi. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray Aylin Sözer için paylaşımlarda bulunarak cinayete tepki gösterdiler. İşte kulüpler tarafından yapılan paylaşımlar: