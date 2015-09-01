4 buçuk ay süren av yasağı bitti, balık sezonu açıldı

4 buçuk aydır av yasağının kalkmasını bekleyen balıkçıların beklediği gün geldi. Son hazırlıklarını da tamamlayan balıkçılar ağ atmak için denize açıldı

15 Nisan'da başlayan av yasağıyla gemilerini limanda bekleten balıkçılar, av yasağının bitmesiyle denize açıldı. 4 buçuk aydır bu gece için hazırlık yapan balıkçılar 'vira bismillah' diyerek sezonu açtı. Gece yarısı av yasağının bitmesiyle birlikte balık avına kaldıkları yerden devam edecek olan Bursalı balıkçılar da gemilerinin halatlarını karadan çözerek Gemlik limanından denize açıldı. Balıkçılar sabaha kadar ağ attıktan sonra, tuttuğu balıkları satmak için İstanbul, Bandırma, Bursa gibi illere gidecekler. Balıkçılar ayrıca hamsi ve palamuttan umutlu olduklarını söyledi.



Son hazırlıklarını yaptıklarını belirten kaptan İbrahim Ertan, "Bu akşam çıkacağız kısmet olursa. 30 kişilik bir ekiple çıkıyoruz. İmralı bölgesi ve bandırma açıklarında ağ atacağız. Hamsi, lüfer ve palamuttan ümitliyiz. Vaziyet öyle gösteriyor. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Yasak başladığından beri, 4 buçuk aydır hazırlık yapıyoruz. Ne zaman döneceğimiz belli olmuyor. Denizin durumuna göre karar veriyoruz. Balıkları İstanbul ve Bursa'da satıyoruz." şeklinde konuştu.



15 Nisan - 1 Eylül arasındaki yasak sırasında ağlara ve teknelere bakım yapıldığını ifade eden Gemlik Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Zeki Hazer ise, "15 Nisan - 1 Eylül arası yasak vardı. Bu sırada ağlara ve teknelere bakım yapıldı. Bu gece itibariyle denize açılacak. Hamsi ve palamuttan umutluyuz. İyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bütün balıkçılara rastgele diyorum. Gemlik körfezinde 50'nin üzerinde balıkçı teknesi var. Sürdürülebilir balıkçılık için yasaklara uymak zorundayız. Burada sahil güvenliklere, tarım il müdürlüklerine, ilçe müdürlüklerine görevler düşüyor. Balıkların karaya çıkış noktalarından itibaren nakil belgeleri almak zorundalar. Kolluk kuvvetlerinin de bu tür denetimleri yapması gerekir. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Yasaklara uyulmadığı takdirde ise katliam yapılıyor" dedi.