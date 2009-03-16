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Dünya

4 BM görevlisi serbest

Somali'nin güneyinde silahlı kişilerce kaçırılan BM'nin 4 yardım görevlisinin serbest bırakıldıkları bildirildi.

16 Mart 2009 02:00

Somali'nin güneyinde silahlı kişilerce kaçırılan BM'nin 4 yardım görevlisinin serbest bırakıldıkları bildirildi.

Aşırı dinci El Şahab örgütünün sözcüsü Şeyh Muhtar Robov Mansur, bu sabah örgüt militanları tarafından Somali'nin güneyindeki Vecid bölgesinde kaçırılan 4 yardım görevlisinin serbest bırakıldığını söyledi.

Bu arada Somalili bir insani yardım çalışanı, 4 görevlinin BM tesisine döndüklerini bildirdi.

BM'den bir yetkili, bu sabah 2'si BM Kalkınma Programı, 1'i BM Dünya Gıda Programı için çalışan 3 yardım görevlisinin kaçırıldığını söylemişti. Görgü tanıkları ise, silahlı kişilerin, yardım görevlilerinin Somalili çevirmenini de ele geçirdiklerini, ancak çevirmenin daha sonra bırakıldığını kaydetmişti. BM Sözcü Yardımcısı Marie Okabe de akşam saatlerinde basına yaptığı açıklamada, Somali'de, 3'ü yabancı uyruklu, 1'i Somalili toplam 4 BM yardım
görevlisinin kaçırıldığını açıklamıştı.

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