4 bin yeni gardiyan alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı 4 bin infaz koruma memuru alımına ilişkin detaylar belli oldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, en az 2 yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20 Ekim 2016'ya kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshedenler arasından 4 bin infaz ve koruma memuru alacak.

Başvurular komisyon ve cumhuriyet başsavcılıklarına

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak başvurular, 23 Aralık Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Başvurmak isteyenlerin, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na tabii olarak en az 2 yıl çalışmış olması, sözleşmesini 20/10/2016 tarihine kadar kendi isteğiyle feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.