Dört bin seçmen, tek aday; at imzayı al 250 lirayı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın tek aday olarak girdiği 30. Genel Kurul’da 5 binin üzerindeki delegeye üzerinde hediye kartı yazan zarfların içinde 250’şer lira dağıttı.

Federasyonun genel kurulu dün sabah Başbakan Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’da başladı. Kongre salonuna girişte hazırlanan standlarda delegeler hediye yağmuruna tutuldu. Stand önünde sıraya giren delegelere içinde ipek kravat, deri cüzdan, deri anahtarlık, deri kemer olan çantalar dağıtıldı.

Hürriyet'ten Ümit Çetin'in haberine göre, yol masrafları karşılanan ve 5 yıldızlı otellerde ağırlanan delegelere en büyük sürpriz ise üstünde hediye kartı yazan zarflar oldu. Her delegeye imza karşılığında zarf içinde 250 lira verildi. Parayı alan delegeler de, “Hepimiz işimizi gücümüzü bırakıp geldik. Bu para günümüzü kurtardı” yorumunda bulundu.