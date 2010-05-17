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Ekonomi

4 bin lira maaşla 5 bin masör lazım

Sayıları hızla artan SPA merkezleri masaj uzmanı için adeta kuyruğa girdi.

17 Mayıs 2010 03:00

 

 

T24 - Sayıları hızla artan SPA merkezleri masaj uzmanı için adeta kuyruğa girdi.

Turizmin yeni gözdesi olan SPA merkezleri masaj uzmanlığını kârlı bir meslek haline getirdi. Masaj elemanları, otel, SPA merkezleri ve hastanelerin vazgeçilmez elemanları arasına girdi.

Sektörde 15 bin masaj elemanı istihdam edildiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Hamdi Turgut Türkiye Masaj Enstitüsü Genel Müdürü Sertaç Ak, “Aylık 1000 TL yatırımla küçük bir masaj salonu açmak mümkün” dedi.


5 bin uzman açığı var

Sektörde Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı eleman oranının yüzde 5’i geçmediğini belirten Ak, “Şu an 5 bin kalifiye masaj uzmanı açığı var. Her gün en az 2 işletme arayarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri bile işe almak istiyor.

Milyon dolarlık yatırımlar var, fakat eğitimli eleman bulmak zor. Bugüne kadar 4 binden fazla mezun verdik, hâlâ taleplere yetişmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.

Ak, enstitüden mezun olanların 2-4 bin TL arasında maaş aldığını kaydetti. Enstitüye devam edenlere uluslararası geçerliliği olan yeterlilik belgesi verdiklerini anlatan Sertaç Ak, “2 ile 4 ay arasında değişen sürelerdeki eğitimleri tamamlayan öğrenciler dünyanın her yerinde resmi olarak çalışma hakkına sahip oluyor. Masaj uzmanlarımız, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde iş yapabiliyor” dedi.


Gözde meslek oldu

Kursiyerlerin genellikle yan gelir amacıyla kayıt yaptırdığını belirten Ak şöyle konuştu: “Geliri görünce işlerinden ayrılarak masajda kariyer yapmaya karar veriyorlar.

Bir yılda aylık gelirini 7-8 bin TL’ye çıkaran ve ünlü turizm tesislerinden teklif alan öğrenciler var. Mezunlar spor kulüpleri, oteller, SPA merkezleri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri gibi alanlarda istihdam ediliyor.”

 

 

 

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