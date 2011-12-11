4 bin klasör, 1000 saat kayıt

T24 - Avukat Vural Ergül tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan çalışmaya göre, 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı birinci Ergenekon davasında 4 bin 300'ü aşkın klasör, 1 milyonu aşkın sayfa, ve yaklaşık 1000 saat kadar da telefon görüşme kaydı bulunuyor.



Birinci Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek, dava dosyasının kaç klasör ve sayfadan oluştuğunu, dosya içerisinde kaç dava ve soruşturma dosyası ile eki bulunduğunu, ekleri içerisinde kaç adet kitap, dergi, broşür, bildiri ve afişin yer aldığını sordu.



Ergül dilekçesinde, 20 Ekim 2008 tarihinden bu yana 204 duruşması yapılan davanın yargılama sürecinde dava dosyasıyla birleştirilen veya irtibat iddiaları çerçevesinde incelenerek, sanıklar, müdafileri yahut iddia makamının talebi veya heyetin re'sen aldığı kararlar sonucunda ''AK Parti kapatma davası'', ''Susurluk'', ''Abdullah Öcalan'', ''PKK Ana Davası'', ''KCK Ana Davası'' olmak üzere 100'ü aşkın sayıda dava ve soruşturma dosyasının mahkemeye geldiğini kaydetti.



Böylelikle fiili olarak yargılama yapılamaz bir hale gelen dosya içeriğiyle ne sanık vekili olarak müdafilik görevini yerine getirebilmesine imkan bırakıldığını, ne de müvekkilinin kendisini savunabilme imkanı olduğunu öne süren Ergül, bu nedenle heyete karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat davası açacağını kaydetti.

Sayılarla dava



Bu nedenle mahkemeden de ''Dosyanın toplam olarak kaç klasör ve sayfadan oluştuğu, içerisinde kaç adet dava ve soruşturma dosyasının ek olarak dosyaya aktarıldığı, ekleri içerisinde kaç adet kitap, dergi, broşür, bildiri, afişin yer aldığını, kaç saat çeşitli konferans, kongre, açık oturum, seminer, televizyon haber, belgesel ve tartışma programı, telefon görüşmesi gibi çok çeşitli görüşme kayıtlarının bulunduğunun bildirilmesini'' talep eden Ergül, bu kapsamda kendi yaptığı dosyayla ilgili çalışmaya dilekçesinde yer verdi.



Ergül'ün yaptığı çalışmaya göre, dosyada yer alan sayısal veriler şöyle: ''Dava dosyasında 442'si iddianame eki olmak üzere 4 bin 300'ü aşkın klasör bulunuyor. Bu klasörlerin her biri ortalama 300 sayfadan hesaplandığında 1 milyonu aşkın sayfa ediyor. Yine yaklaşık olarak 1000 saati aşkın telefon görüşme kaydı, 500 saate yakın çeşitli konferans, kongre, açık oturum, seminer, televizyon haber, belgesel ve tartışma programı gibi çok çeşitli görüşme kayıtları da dosya ekleri arasında yer alıyor.''

3 savcı, 5 hakim



Öte yandan birinci ve ikinci ''Ergenekon'' davalarına bakan mahkemenin kalemi de Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin girişinde oluşturulan duruşma salonundaki binanın içinde bulunuyor.



Bu davaya bakan mahkemede Başkan Hasan Hüseyin Özese'nin yanında 4 üye hakim ve 3 savcı görev yapıyor. 12 kişi kalemde çalışırken, 2 teknisyen ile 2 mübaşir de duruşma salonunda görev alıyor.



Görüntülü ve sesli kayıt yapılan davada, bugüne kadar 4 tane 1 terabayt hard disk doldu. 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı dava yaklaşık 300 avukatın vekaleti bulunuyor.



