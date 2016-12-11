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4 bin infaz ve koruma memuru alınacak

Personel alımına başvurmak isteyenler, "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden detaylı bilgiye ulaşabilecek

11 Aralık 2016 18:26

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra kendi isteğiyle sözleşmelerini feshedenler arasından 4 bin infaz ve koruma memuru alınacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıkladığı 4 bin infaz koruma memuru alımına ilişkin ilan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20 Ekim 2016'ya kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshedenler arasından, 4 bin infaz ve koruma memuru alınacak.

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonları için 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak başvurular 23 Aralık Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.



Sözlü sınav 16 Ocak'ta

 

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru sözlü sınavı 16 Ocak 2017 ve devam eden günlerde yapılacak. Alınacak personel sayısına göre sözlü sınavın tarihleri, sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecek.

Söz konusu personel alımına başvurmak isteyenler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi olan "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

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