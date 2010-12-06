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Dünya

4 bin cinayete 8 yıl hapis!

Sağcı örgüt lideri Jorge Ivan Laverde yalnızca 8 yıl hapis cezası aldı...

06 Aralık 2010 02:00

T24 - Kolombiya’da 4 bin kişinin ölümünden sorumlu olan sağcı örgüt lideri Jorge Ivan Laverde yalnızca 8 yıl hapis cezası aldı.

2003’te dağıtılan Birleşik Savunma Güçleri (AUC) örgütünün yöneticilerinden “Iguana” lakaplı Laverde, çıkarıldığı mahkemede 100 kişiyi bizzat kendisinin öldürdüğünü, 4 bin kişinin de ölüm emrini verdiğini itiraf etti. 

4 bin cinayete 8 yıl hapis!

Mahkeme Laverde’yi cinayet, işkence, terör gibi suçlardan 40 yıl hapse mahkum etti. Ancak Laverde’nin cezası, devletin militanlarla uzlaşma kapsamında hazırladığı “Adalet ve Barış” programı kapsamında verilebilecek en yüksek ceza olan 8 yıla indirildi. 2003’te yapılan anlaşma kapsamında 30 bin militan silah bırakmıştı. 9 bin militanın tekrar silahlandığı ve çoğunun da uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.



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