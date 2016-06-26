4 bin bankacı işsiz kaldı, 233 şube kapandı

İstihdam ve şubeleşmede geçen yıldan bu yana frene basan bankacılık sektörü, Mart 2015-Mart 2016 döneminde 4 bini aşkın kişi ile yollarını ayırdı, 233 şubesini de kapattı.

Bankaların şube açılışlarında ödemesi gereken finansal faaliyet harçlarının (her yıl ve her şube için) ortalama 45 bin lirayı bulması da şube sayısının azalmasına yol açtı.

Mobil başta olmak üzere teknolojinin bankacılık sektöründe etkin bir şekilde kullanılması, bankaların operasyon maliyetlerini düşürdü. Bu durum, hız ve etkinlik anlamında sektöre katkı sağlamasına karşın şubelerde çalışan sayısının azalmasına neden oldu.

Öte yandan, son bir yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki terör olayları nedeniyle bazı bankalar bu bölgelerdeki şube sayısını azalttı.

Kamu bankaları 2 bin 164 kişiyi işe aldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, yaşanan söz konusu olumsuzluklar nedeniyle bankalar, Mart 2015-Mart 2016 döneminde 3 bin 156 yeni kişiye istihdam sağlarken işten çıkarma, kendi isteğiyle ayrılma ya da emeklilik dolayısıyla 4 bin 14 kişi ile de yollarını ayırdı.

Bu dönemde kamu bankaları 2 bin 806 kişiyi işe aldı, bin 164 kişi ile en fazla işe alımı Ziraat Bankası yaptı. Çalışan sayısı Mart 2016 itibarıyla 25 bin 660'a ulaşan Ziraat Bankasını yeni işe alımlarda İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve VakıfBank takip etti.

Yeni şube açmada da kamu bankaları önde

Yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı bankalar, şubeleşme politikasında da strateji değişikliğine gitti. Verilere göre, Mart 2015-Mart 2016 döneminde Ziraat Bankası 87, Halkbank 53, VakıfBank 20 ve İş Bankası 16 yeni şube açtı.

Akbank, banka ile yollarını ayıran kişi sayısında olduğu gibi şube kapatmada da lider oldu. Söz konusu dönemde Akbank 76, ING Bank 34 ve Garanti Bankası ise 22 şube kapattı.

Bankalar, Mart 2015-Mart 2016 arasında 182 şube açarken, 233 şubeyi de kapattı. Sektörde toplam şube sayısı Mart 2015'te 11 bin 236 iken Mart 2016 itibarıyla 11 bin 185'e geriledi.

İstihdam ve şubeleşmedeki strateji değişikliğine karşın sektör bu yılın ilk çeyreğindeki 8 milyar 121 milyon TL net kar elde etmişti.