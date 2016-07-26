4 başlıkta IŞİD'in saldırgan profilleri



Son dönemde art arda meydana gelen saldırılar Avrupa'da korku salıyor. Würzburg'daki balta ve bıçaklı saldırıyla ilgili tüm soru işaretleri giderilememişken, saldırganın IŞİD bağlantısı ihtimali kesinleşti. Avrupa Polis Teşkilatı Europol Lahey'de yaptığı açıklamada, durumun bu şekilde seyredebileceği, saldırıların bir anda sona ermeyeceği uyarısında bulundu. Zira IŞİD Irak ve Suriye'de köşeye sıkıştığı için bunun müsebbibi olarak gördüğü Batı'ya ve Avrupa’ya yönelmiş durumda. Amaç intikam almak. Özelikle sivillere yönelik saldırılarla toplumda belirsizlik ve korku ortamı yaratılmak isteniyor. Europol bu bağlamda dört ayrı saldırgan profili üzerinde duruyor:

1. Bireysel eylemler: Orlando ya da Würzburg saldırganları münferit eylemler düzenlemiş olsalar da IŞİD tarafından 'savaşçılarımız' diye tanımlandılar. 'Yalnız Kurt' diye tabir edilen ve tek başına hareket eden bu kişiler kolayca IŞİD'in propaganda aracı olarak kullanılıp kısa sürede radikalleşebiliyorlar. Çoğunun psikolojik sorunları bulunuyor. Bilimsel çalışmalar son 15 yılda münferit saldırılar düzenleyen eylemcilerin yüzde 35'inin psikolojik sorunları olduğunu ortaya koyuyor.

2. Çocuklar: Europol, Irak ve Suriye'de IŞİD bölgelerindeki yabancı savaşçıların çocuk ve aileleriyle orada bulunduğunu belirtiyor. Oradaki Hollandalı kadınların çocuklarının dörtte üçü bu bölgelerde dünyaya gelmiş. İstihbarat raporlarına göre, bu çocuklara da radikal eğitimler verilerek yeni bir terörist nesli yetiştiriliyor.

3. Kadınlar: Irak ve Suriye'deki yabancı IŞİD militanları arasında çok sayıda kadın bulunuyor. Avrupa'da yeni militan kazanma ve silah eğitimi verme konusunda önemli bir role sahipler. Europol'e göre, gelecekte aktif göreve gelip intihar eylemleri de düzenleyebilirler.

4. Mülteciler: Şimdiye kadar potansiyel IŞİD militanlarının sistematik bir biçimde mülteci görünümü altında Avrupa'ya sızdığına dair kanıt yok. Ancak Europol yine de özellikle Suriyeli mültecilerin Avrupa'da çabucak radikal eğilimlere yönelebileceğini hatırlatarak IŞİD'in bunları kendi safına katmak için yoğun çaba harcadığı konusunda uyarıyor.