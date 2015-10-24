4 bankaya 110 milyon lira para cezası

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetine yapılan şikayetler kapsamında 30'a yakın bankayı denetime aldı. Yapılan denetimler neticesinde 4 bankaya 110 milyon lira ceza kesildiği öğrenildi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı, tüketici hakem heyetlerine 2014 yılında 5 milyon 445 bin başvuru yapıldığını, bunların 2 milyon 727 bininin karara bağlandığını söyledi.

Tüketici hakem heyetine yapılan ve tüketici bilgi sistemine kaydedilen şikâyet sayısının 20 Ekim itibarıyla 1 milyon 426 olduğunu anlatan Aşcı, "Geçen sene Tüketici Kanunu yürürlüğe girdiği için bankalar tam uyum sağlamamıştı, ondan kaynaklanan bir durum vardı" diye konuştu.

Söz konusu başvuruların 1 milyon 161 bininin (yüzde 95) tüketici kredileri, kredi kartları, konut finansman sözleşmeleri gibi bankacılık sektörüyle bağlantılı şikayetlerden oluştuğuna işaret eden Aşcı, bunların 927 bininin (yüzde 68) karara bağlandığını kaydetti.

Aşcı, karara bağlanan başvurulardan yüzde 95'nin ise tüketici lehine sonuçlandığını bildirdi.

"30'a yakın banka incelemeden geçiyor"

Şu anda 30'a yakın bankada tüketici kanunu ve yönetmeliklerine ilişkin denetimler yaptıklarına dikkati çeken Aşcı, bu denetimleri öncelikle rehberlik anlayışıyla yerine getirdiklerini aktardı. Bakan Aşcı, şöyle devam etti:

"Kredi kartı, tüketici kredisi, konut kredisi işlemlerinde Bakanlık olarak bir anlamda rehberlik hizmeti veriyoruz. Bunu yaparken de gördüğümüz aykırılıklara kanuni sınırlarımız çerçevesinde cezalarımız da var. Şu anda 4 bankamıza müfettişler tarafından kanuni sınır kapsamında 110 milyon lira ceza kesilmiş durumda, tebliğ edildi. Yıl sonuna kadar arkadaşlarımız bitirecek. 30'a yakın banka incelemeden geçiyor."

Tüketici hakem heyetlerine gelen başvuruları hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Aşcı, bunun için uygun mekanlarda çalışılması, yeterli elemanın bulunması ve kurumlardan hızlı bilgi alınmasının önemli olduğunu söyledi. Bunlara yönelik iyileştirmeler yapıldığını anlatan Aşcı, Türkiye genelinde 81 ilde ve büyük ilçelerde bin 10 tüketici hakem heyetinin bulunduğunu kaydetti.

Hakem heyetlerinde en büyük ihtiyacın raportör olduğunu, şu anda 500 raportör kadrosu bulunduğunu belirten Aşcı, bu kadroların 215'ine atama yapıldığını yakında yeni alımların da olacağını ifade etti.

Vatandaşlara uyarı

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular konusunda kendilerine gelen şikâyetlere de değinen Aşcı, bazı kişilerin şikayette bulunan insanlara ulaşarak, 'Sizin şöyle bir şikayetiniz vardı, lehinize sonuçlandı, bize vekalet verin biz sizin işlemlerinizi takip edelim' dediklerini söyledi.

Bakan Aşcı, "Vatandaşlar böyle şeylere itibar etmesin. Biz hakem heyetlerine yapılan müracaatları bizatihi kendileriyle takip ediyoruz ve sonuçlarını onlara resmi yoldan getiriyoruz. Onun için bir aracı kullanmalarına gerek yok. Ama siz şikâyetinizi avukatınız aracılığıyla yapmışsanız, bizim muhatabımız avukattır, onun dışında bir aracı koymaya, birilerini aracı etmeye kimsenin ihtiyacı yok, sakın aldanmasınlar" şeklinde konuştu.

Aşcı, vatandaşların konuya ilişkin duyuruları ve bakanlık faaliyetlerini "www.gtb.gov.tr" adresinden takip edebileceğini belirtti.

TÜBİS sistemi

Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) hakkında bilgi veren Aşcı, sistem ile hakem heyetlerinin yazışmalarını e-imzalı bir şekilde, kayıtlı elektronik posta (KEP) sisteminden yapabileceğini, bu yazışmaların ve karar formlarının Adalet Bakanlığı-UYAP ile entegre olacağını söyledi. Aşcı, şunları kaydetti:

"Gelir İdaresi Başkanlığıyla da cezalar, tebligat ücretleri, tahakkuk konularında da otomatik olarak oradan faydalanacağız. Ne kadar ceza kesilecek, fark nedir diye artık arkadaşlar tek tek uğraşmayacak, miktarı girdiklerinde otomatik olarak bir tahakkuk karşılarına çıkacak. Avukatların vekil oldukları tüketici adına TÜBİS üzerinden başvuru yapabilmelerini de mümkün hale getireceğiz, bunu sağlarsak hem başvuru kolaylaşmış olacak hem de karar verme işlemleri hızlanmış olacak. İnşallah bunu birkaç ay içinde kamuoyuyla paylaşmış oluruz."

Öte yandan Aşcı, 9-13 Kasım'da Antalya'da "Uluslararası Kooperatifler Birliği'nin Genel Kurulu ve Küresel Konferansı'nın yapılacağını bildirdi.

Her iki yılda bir dünya genelinde düzenlenen konferansın 48'incisinin yapılacağına işaret eden Aşcı, "En son 2013'te Cape Town'da yapılmış, inşallah bu sene ev sahibi biz olacağız. Buraya 1 milyarı aşkın üyeyi temsil eden uluslararası kuruluş gelecek ve ülkemizden de katılımcı 4 kurumumuz var" ifadelerine yer verdi.