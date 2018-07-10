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4 bakan milletvekilliğinden istifa etti, AKP'nin Meclis'teki koltuk sayısı 290'a düştü

16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa'ya göre milletvekilleri bakan olamıyor

10 Temmuz 2018 18:14

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıklamasının ardından 4 bakan, milletvekilliğinden istifa etti. İstifalarla, AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, milletvekilliğinden istifa etti.

TBMM'nin internet sitesinde, bu isimlerin sayfasında "Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atama" ibaresi yer aldı.

İstifalarla birlikte, AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü.

 

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