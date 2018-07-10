4 bakan milletvekilliğinden istifa etti, AKP'nin Meclis'teki koltuk sayısı 290'a düştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıklamasının ardından 4 bakan, milletvekilliğinden istifa etti. İstifalarla, AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, milletvekilliğinden istifa etti.

TBMM'nin internet sitesinde, bu isimlerin sayfasında "Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atama" ibaresi yer aldı.

İstifalarla birlikte, AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü.