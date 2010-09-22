4 ayrı filo Gazze'ye yardım götürmeye hazırlanıyor

T24 - İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, dünyanın çeşitli yerlerinden dört ayrı filonun Gazze’ye yardım götürmek üzere yola çıkmaya hazırlandığını belirterek, "Bu filoları daha yola çıkmadan önce engellemek için Dışişleri Bakanlığı çaba gösteriyor. Türk filosunda yaşanan görüntüleri tekrarlamamak için İsrail açısından bu daha iyidir" dedi. Aşkenazi, buna rağmen Mavi Marmara benzeri yeni çatışmalar yaşanabileceğini söyledi.



Yediot Ahronot’un haberine göre Aşkenazi, yeni yardım filolarına karşı alınan önlemler hakkında İsrail Meclisi Savunma ve Dışişleri Komitesi’ne bilgi verdi.



Aşkenazi, Avrupa, Libya, Suriye ve Yemen’den olmak üzere dört ayrı yardım filosunun Gazze’ye doğru yola çıkma hazırlıkları yaptığını bildirdi.



Avrupa’dan yola çıkacak en büyük yardım filosunun on iki gemiden oluştuğunu ve içinde ABD dahi çeşitli Batı ülkelerinden gönüllüler bulunduğunu söyleyen İsrail Genelkurmay Başkanı, yeni ölüm ve yaralanmaların ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.



Aşkenazi, kanlı Mavi Marmara baskını nedeniyle İsrail’de açılan soruşturmaları da eleştirti. İsrail’de halen Mavi Marmara ve Gazze olaylarıyla ile ilgili beş ayrı soruşturma yürütüldüğünü söyleyen İsrail Genelkurmay Başkanı, "Askerler her operasyon dönüşünde soruşturma yaşıyor. Bu da onları olumsuz etkiliyor" dedi.



