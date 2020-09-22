4 aylık yoğun bakımın ardından 'Neden herkes maskeli?' diye sormuştu; tedavi faturası dudak uçuklattı

Türkiye'deki ilk Koronavirüs vakalarından olan 73 yaşındaki Oğuz Peker, yoğun bakımdaki 4 aylık tedavi sürecinin bitmesinin ardından “Trafik kazası mı geçirdim? Neden herkes maskeli?" sözleriyle gündeme gelmişti. Peker'in hastanede olduğu tedavinin faturası belli oldu.

Sabah Gazetesi’nden Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre, Oğuz Peker'in tedavisi için 1 milyon 600 bin lira fatura geldi. Faturanın 1 milyon lirası Peker’in özel sağlık sigortası tarafından karşılandı. Diğer 600 bin lirasını ise Peker kendisi ödedi.