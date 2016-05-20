4 aydır maaşlarını alamayan 85 madenci açlık grevine başladı

Zonguldak’ta şirketlerine ‘Paralel yapılanma’ soruşturması kapsamında kayyum atanan 245 madenci yaklaşık 4 aydır maaş alamıyor. Madencilerden 85’i kendini önceki gün madene kapattı. Açlık grevine başlayan madenciler ‘gerekirse ölene kadar madendeyiz’ diyerek haklarını talep etti.

Kilimli ilçesinde faaliyet yapan TTK’nın (Türkiye Taşkömürü Kurumu) kiracısı konumundaki Deka Madencilik ile Balçın Madencilik’e bağlı madende 130, Balçın’da ise toplam 115 madenci çalışıyor. Tüm işçilerin eyleme katılacağını ama arkadaşlarının polis tarafından engellendiği için madene giremediğini anlatan Serkan Demir “9 Mayıs’ta bize kayyum atandı. İşimiz durduruldu. Kimse bize sahip çıkmıyor.“ dedi.

Hürriyet’ten Serkan Ocak’ın haberine göre, madenciler en son geçen çarşamba kent merkezinde bir iş merkezinin çatısına çıkarak eylem yaptı. Buradan valiliğe seslendi. Emniyet müdürü devreye girerek eylemi bitirdi. Kayyumla görüşüleceği, madencilerin sorunlarının çözüleceği belirtilmesine rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.

Madencilerden eylem kararı

İki gün önce madenciler yeni bir eylem kararı aldı. Deka’daki madenciler, yıllardır çalıştıkları madene girerek kendilerini kapattı. Açlık grevi yaptıklarını açıkladı. İki madencinni fenalaşarak baygın şekilde dışarıya çıkarıldı. Diğer madenciler halen ocakta eylemlerine devam ederken, ailelerin maden önünde bekleyişi sürüyor.

" Kimse bize sahip çıkmıyor "

Eylemdeki madencilerden Serkan Demir şunları anlattı: “2016 Ocak’tan bu yana sadece bir maaş alabildik. 9 Mayıs’ta bize kayyum atandı. İşimiz durduruldu. Kimse bize sahip çıkmıyor. Madendeki ikinci günümüz. Ben şu anda nefesliğe çıktım.

Diğerleri hepsi içeride. Tam 85 kişiyiz. Aslında tüm işçiler katılacaktı. Ancak daha sonra polis geldi. Köylerden gelenler madene giremedi.”

"Düşene kadar buradayız"

Açlık grevinde olduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti: “Ocağın havalandırması şu anda iyi. Ancak geceleri çok soğuk oluyor. Ailelerimiz de yukarıda ocağın ağzında bekliyor. Oraya yaklaşmasını engelliyorlar. Eylemimizi, hak ettiklerimizi alana kadar sürdüreceğiz. 10 yıldır madendeyim. Buradaki arkadaşların çoğu da 5-15 yıldır burada çalışıyor. Bu bir açlık grevi. Suyumuzu içiyoruz. Ancak fenalaşan arkadaşlarımız oldu. İki kişiyi dışarı çıkardık. Düşene kadar buradayız...”

"Polis madene almıyor"

Deka Madencilik’te çalışan 115 işçinin temsilcisi Cemal Akın ise şunları söyledi: “Balçın’daki arkadaşlarımıza destek için madenin ağzına geldik. Bir geceyi madende geçirdiler. Polis kimseyi almıyor. Biz de giremiyoruz. Dışarıdan destek veriyoruz. 4 Nisan’dan bu yana çalışmadıklarını anlatan Akın yaşadıkları süreci şöyle özetledi: ”3 Nisan’a kadar ücret alamayınca 4 Nisan işi feshettik. Maaşları alana kadar çalışmayacağımızı” söyledik. 13 Nisan’da da kayyum geldi. Aynı süreç devam ediyor.”