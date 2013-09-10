DHA: 4 ayda 600 PKK'lı sınır dışına çekildi

PKK’nın 8 Mayıs'ta başlattığı ve dün durduğunu açıkladığı ‘Türkiye sınırları dışına çekilme’ sürecinde yaklaşık 600 kişiden oluşan 29 grubun Türkiye dışına çekildiği belirtildi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, çekilmenin durdurulmasının çözüm sürecinin bittiği anlamına gelmediğini, buna süreci başlatan Abdullah Öcalan'ın karar vereceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, 'çözüm süreci' kapsamında PKK'nın önde gelen isimlerinden Murat Karayılan 25 Nisan'da Kandil Dağı'nda düzenlediği basın toplantısında 8 Mayıs'tan itibaren Türkiye sınırları dışına çekileceğini açıkladı. Van'ın kırsal kesiminden yola çıkan ilk grup 14 Mayıs'ta Kuzey Irak'a geçerek Metina Dağı'nda basın mensuplarına gösterildi. Karayılan'ın başına getirildiği PKK'nın silahlı kanadı olan örgütün silahlı kanadı Mayıs ayı başında başlayan çekilme kapsamında sayıları 17-22 arasında değişen PKK'lı grupların Kuzey Irak topraklarına girişi devam etti. Açıklamalara göre, Mayıs'ta 6, Haziran'da 10, Temmuz'da 6 ve Ağustos'ta 7 PKK'lı grup silahları ile Irak'a geçiş yaptı.

Her çekilen gruptan sonra açıklama yapan PKK kaynaklarının verdiği rakamlara göre 8 Mayıs-26 Ağustos tarihleri arasında 600 PKK'lıdan oluşan 29 grup Diyarbakır, Tunceli, Karadeniz, Şırnak, Bingöl, Erzurum, Siirt ve Hakkari'den Kuzey Irak'a geçti.

PKK ve BDP yetkilileri, çekilme aşamasının bittiği yönünde açıklamalar yapınca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet yetkilileri, çekilmenin bitmediğini ve çekilme oranının yüzde 20-25 olduğunu, örgütün daha çok kadın, hasta ve yaşlı örgüt mensuplarına sınırların dışına taşıdığını açıkladı. Bunun üzerine 19 Ağustos'ta KCK'dan yapılan açıklamada, çekilmenin sürdüğü, yaşlı, kadın ve hasta örgüt mensuplarının sınır dışına çekildiğinin doğru olmadığı belirtilerek, bu iddialara karşı çekilenlerin fotoğraflarını yayınladı. Çekilme oranları ile ilgili tartışmalar sürerken, KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, örgüte yakın yayın organlarında "Çekilmede Türkiye sınırlarında 1 gerilla kalmayacak diye bir anlaşma imzalamadık" dedi. Bayık, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise, 1 Eylül'e kadar hükümete süre verdiklerini, şimdiye kadar somut gelişme görmediklerini belirterek, "Bunun manası; 'Sorun çözülmek istemiyor' demektir. Savaş yapmak istiyorlar. Gerillayı durduruyoruz. Biz de kendimizi savunuruz. Eğer operasyonlar başlarsa bizde buna karşı kendimizi savunuruz. Eğer savaş başlarsa ve imhaya yönelirlerse bizde gerilla gruplarını geri göndeririz" diye konuştu.

'Sürecin geleceğine Öcalan karar verir'

KCK'nın açıklaması ile dün bittiği belirtilen çekilme ile ilgili Amerika'nın Sesi Radyosu'na konuşan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, çekilmenin durdurulmasının sürecin bittiği anlamına gelmediğini, hükümetin adım atması ve demokratikleşme paketini açması için önünde 20 günlük kritik bir süre bulunduğunu söyledi. Hükümetin şu ana kadar bir adım atmadığını belirten Kaplan, sürecin İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan tarafından başlatıldığını ve sürecin geleceğine yine Öcalan tarafından karar verileceğini ekledi.