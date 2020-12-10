4 ayda 4. imza: Fas, ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etti

T24 Dış Haberler

İsrail ve Fas, ABD'nin arabuluculuğunda ilişkileri normalleştirmeyi kabul etti.

Bu anlaşmayla Fas, son 4 ayda İsrail ile ilişkileri normalleştiren 4. Arap ülkesi oldu.

Yapılan anlaşma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin uzun süredir yürürlükte olan politikasını değiştirerek Fas'ın Batı Sahra'da egemenliğini tanıdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump ve Fas lideri Kral VI.Muhammed anlaşmayı perşembe günü yapılan bir telefon konuşmasında "mühürledi".

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Bir TARİHİ atılım daha! İki ÇOK İYİ dostumuz İsrail ve Fas tam diplomatik ilişkileri kabul etti. Orta Doğu'da barış için büyük bir atılım!" yazdı.

Reuters'ın aktardığına göre anlaşma kapsamında Fas, İsrail ile tam diplomatik ilişkiler kuracak ve resmi temasları sürdürecek. Ayrıca İsrail Fas'ın üzerinden uçabilecek ve İsrail'den Fas'a direkt uçuşlar başlatılacak.

Fas'tan önce yine ABD arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan; İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmişti.