4 ayda 13 milyonluk resmi ilanı hangi gazeteler aldı?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın sorusu üzerine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yılın ilk 4 ayında Akşam, Güneş, Habertürk, Milat, Milliyet, Sabah, Star, Takvim, Türkiye, Vatan, Yeni Akit ve Yeni Şafak’a toplam 13 milyon 288 bin TL’lik resmi ilan verildiğini bildirdi.

Bu yanıt üzerine Umut Oran, “Kapalı toplantılarda Recep Tayyip Erdoğan’ın yandaş-havuz medyası genel yayın yönetmenlerine attığı tiraj fırçasının nedenleri bu yanıtla da çok daha iyi anlaşılıyor. Gazetecilik onurlu bir meslektir, kamu bankası genel müdürüne ‘gönder oradan 2 milyon Süleyman’ diyenler gazeteci olamaz. Demokrasinin yeniden rayına oturacağı, bir kişinin yasama, yürütme, yargı, basın, önüne gelen her kurum ve kuruluşa talimat vermeyeceği, karşı sese de tahammül edebilenlerin ülkeyi yönettiği günlerde, şimdi yazdıkları şeyler ibret vesikası olarak hepsinin karşısına çıkacak, bunu bir kez daha kendilerine hatırlatayım” yorumunu yaptı.

Karşı gazetesi kapanınca gündeme getirmişti

CHP’li Umut Oran, 9 Şubat 2014’te kurulan Karşı gazetesinin 65 gün sonra 14 Nisan 2014’te kapanmak zorunda kaldığını belirterek, yayın hayatı boyunca bu gazetede hiç resmi ilan yayınlanıp yayınlanmadığını Başbakan Yardımcısı Arınç’ın açıklamasını istemişti. Arınç’a yönelttiği soru önergesinde Umut Oran, Tayyip Erdoğan’ın Karşı’ya reklam-ilan verilmemesi için kamu kurum-kuruluşlarına talimat verip vermediğini, Karşı gazetesi muhabirlerinin neden 65 gün boyunca sarı basın kartı işlemlerinin yapılmadığını ve yandaş basına 2013’ün ilk 4 ayında kaç TL’lik resmi ilan verildiğini sormuştu.

Tek resmi reklam Barolar Birliği’nden

Başbakan Yardımcısı Arınç, önergeye verdiği yanıtta, Karşı gazetesine 65 gün boyunca sadece Türkiye Barolar Birliği’ne ait “Hakkını Ararken Yalnız Değilsin” başlıklı reklamının Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlatılmış olup, karşılığında KDV hariç 4 bin 500 TL ödendiğini bildirdi.

Karşı muhabirlerinin basın

kartı yönetmeliğe takılmış

Arınç, Karşı’da çalışan muhabirlerinin neden basın kartlarını alamadıkları sorusuna ise gazetenin 24.2.2014’te yaptığı başvurunun, yönetmeliğe aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle eksikliklerin giderilmesi kararı aldıklarını, il müdürlüğünün de bunu 11 Nisan’da gazeteye bildirdiğini söylemekle yetindi. Ancak bu yanıtın gazetenin basın kartı başvurusunun 45 gün sonra reddedildiği ve ret yazısının, gazetenin kapanmasından sadece 3 gün önce kendilerine teslim edildiği sonucunu ortaya koyması dikkat çekti.

Resmi ilandan 4 ayda 13,3

milyon TL alan gazeteler

Hükümete yakın yayın çizgisiyle bilinen yandaş gazetelerin ise bu dönemde aldıkları resmi ilanların toplam kaç para olduğu sorusuna Arınç’ın verdiği bilgiye göre 12 gazeteye 4 ayda toplam 13 milyon 288 bin 430 TL ödendi. 2013’ün ilk 4 ayında Basın İlan Kurumu aracılığıyla bu parayı alan söz konusu gazeteler ve kendilerine yapılan ödemeler şöyle:

“Akşam: 1 milyon 93 bin TL, Güneş: 1 milyon 30 bin TL, Habertürk: 1 milyon 259 bin TL, Milat 959 bin 272 TL, Milliyet 1 milyon 121 bin TL, Sabah 1 milyon 281 bin TL, Star: 1 milyon 116 bin TL, Takvim: 1 milyon 111 bin TL, Türkiye: 1 milyon 112 bin TL, Vatan: 1 milyon 119 bin TL, Yeni Akit: 961 bin 165 TL, Yeni Şafak:1 milyon 120 bin TL. T O P L A M : 13 milyon 288 bin 430 TL”