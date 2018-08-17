4 askerin şehit olduğu beldenin DBP'li belediye başkanı ile 3 kişiye gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da dün 4 askerin şehit olduğu Kömür beldesinde, DBP\'li belediye başkanı Yusuf Yuka\'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman\'ın Kömür beldesinde geçen salı günü bir grup terörist mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen askerleri taşıyan aracın, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Dün ise PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Yaralıları, hastaneye götürmek isteyen askerlerin bulunduğu askeri sivil aracı, terörist unsur zanneden güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle de 3 asker şehit oldu.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonda dün olayla ilgisi bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne yardım ve yataklık eden kişilere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı ise düzenlenen operasyonlarda aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP\'li Yusuf Yuka\'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.



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