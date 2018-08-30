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4 askerin şehit olduğu belde belediyesine kayyum 

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 4 askerin şehit olmasının ardından belediye başkanı tutuklanan Kömür Beldesi'ne, Vali Yardımcısı Adem Kaya kayyum olarak atandı

30 Ağustos 2018 17:30

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, 4 askerin şehit olmasının ardından belediye başkanı tutuklanan Kömür Beldesi\'ne, Vali Yardımcısı Adem Kaya kayyum olarak atandı.
Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında 16 Ağustos\'ta, askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, dost ateşiyle ise 3 askerin şehit olduğu olayın ardından DBP\'den seçilen Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı. Valilik, vali yardımcılarından Adem Kaya\'yı, Kömür Belde Belediyesi\'ne kayyum olarak atadı.

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