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4 askerin şehit olduğu Adıyaman'da belediye başkanı gözaltına alındı

Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü

17 Ağustos 2018 15:09

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu Kömür beldesinde, DBP'li belediye başkanı Yusuf Yuka'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da 1'inin zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, 3'ü ise "dost ateşi" sonucunda 4 asker şehit oldu.  

Polis ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonda dün olayla ilgisi bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen kişilere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı ise düzenlenen operasyonlarda aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı DBP'li Yusuf Yuka'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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