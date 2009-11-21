T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 askeri öldürmek 9 yıl

Elazığ'da cezalandırmak amacıyla pimi çekilmiş el bombasını onbaşını eline verip 4 askein şehit olmasına neden olan teğmen Mehmet Tümer 9 yıl 2 ay hapis cezasına &c

21 Kasım 2009 02:00

Elazığ'da cezalandırmak amacıyla pimi çekilmiş el bombasını onbaşını eline verip 4 askerin şehit olmasına neden olan teğmen Mehmet Tümer 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    

Elazığ'da 4 askerin ölümüne neden olan el bombalı ceza davasına devam edildi. Avukatlar Teğmen Mehmet Tümer'in işkenceyle adam öldürmekten cezalandırmasını talep etti.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" gerekçesiyle tutuklanan Teğmen Tümer'in yargılanmasına Elazığ 8'inci Kolordu Askeri Mahkemesi'nde devam edildi.

Savcı ve müdahil avukatlar, "işkence ile ölüme sebebiyet vermek" ve "olası kasıtla adam öldürmek" suçları ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Teğmen Mehmet Tümer, pimi çekilmiş el bombasını işkence maksadıyla değil, eğitim maksatlı askerin eline verdiğini söyledi.

Teğmen Mehmet Tümer, 17 Ağustos tarihinde emirlerini getirmediği gerekçesiyle piyade onbaşı İbrahim Öztürk'ü, eline pimi çekilmiş bir el bombası vererek cezalandırmıştı. Bomba Öztürk ile birlikte 3 askerin daha ölümüne neden olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24