4 askeri öldürmek 9 yıl

Elazığ'da cezalandırmak amacıyla pimi çekilmiş el bombasını onbaşını eline verip 4 askerin şehit olmasına neden olan teğmen Mehmet Tümer 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Elazığ'da 4 askerin ölümüne neden olan el bombalı ceza davasına devam edildi. Avukatlar Teğmen Mehmet Tümer'in işkenceyle adam öldürmekten cezalandırmasını talep etti.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" gerekçesiyle tutuklanan Teğmen Tümer'in yargılanmasına Elazığ 8'inci Kolordu Askeri Mahkemesi'nde devam edildi.

Savcı ve müdahil avukatlar, "işkence ile ölüme sebebiyet vermek" ve "olası kasıtla adam öldürmek" suçları ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Teğmen Mehmet Tümer, pimi çekilmiş el bombasını işkence maksadıyla değil, eğitim maksatlı askerin eline verdiğini söyledi.

Teğmen Mehmet Tümer, 17 Ağustos tarihinde emirlerini getirmediği gerekçesiyle piyade onbaşı İbrahim Öztürk'ü, eline pimi çekilmiş bir el bombası vererek cezalandırmıştı. Bomba Öztürk ile birlikte 3 askerin daha ölümüne neden olmuştu.