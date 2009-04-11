4 Almanı 35'lik rakı kurtardı!

Antalya’nın Kemer ilçesinde 3 Alman gencin sahte içkiden ölümüyle sonuçlanan olayda hayatta kalan 4 gencin tedavisini yapan Dr. Özkan Yılmaz, 'Metanol zehirlenmesinden şüphenince, panzehiri olan etil alkol verdik. Her bir hastaya 12 saat boyunca 35'likten fazla rakı içirdik' dedi.



Kemer'de yaşanan olay sonrası hastaneye 2'si komada 6 Alman öğrencinin geldiğini anlatan Özel Anadolu Hastanesi Dahiliye Doktoru Özkan Yılmaz, tüm hastaların yoğun bakımda takip edildiğini, metanol zehirlenmesinden şüphelendiklerini söyledi. Dr. Yılmaz, 'Ölçümlerde bu zehirlenme hemen tespit edilemez. Bu tedavide en iyi panzehir de etil alkoldür. Biz de hastalarımıza rakı verdik' dedi. Dr. Yılmaz hastanede etil alkol olmadığını rakı verildiğini söyledi.



Hastalara rakının burun sontajıyla verildiğini anlatan Dr. Özkan Yılmaz, düzelmeyi farkettiklerini ve rakı verme işlemini durdurduklarını belirterek şöyle konuştu;



'Tedavi sadece rakı tedavisi değildi tabii ki, ilaçlarla beraber verdik. Komaya giren 4 hastaya 12 saat süresince verdik. Değerler normale dönünce kestik. Bu rakıyı hastanın kilosuna göre verdik. Önce bir su bardağı dolusu kadardı. Her bir hastaya verilen oran bir 35'lik rakıdan fazla.'



‘Alman doktorlar bizi tebrik etti’



Alman öğrencilerin hastaneye getirildiğinde, hastanede etil alkol olmadığını, anestezi uzmanlarının önerisiyle tekel bayisinden rakı alındığını belirten dahiliye uzmanı Dr. Özkan Yılmaz, gerektikçe bayiden rakı alındığını belirtti. Tedavi sırasında ve sonrasında Hamburg'tan arayan meslektaşlarına da konuyu aktardıklarını belirten Yılmaz, 'Alman meslektaşlarımız uyanık davranıp yerinde davrandığımız için bizi tebrik etti' dedi. Dr. Yılmaz, rakının vücudun en önemli organı olan karaciğere zarar vermesinin bilindiğini vurgulayıp, 'Bu olayda rakının insan tedavisinde kar ve zarar dengesini gözettik. Burada en önemli bir panzehirdi ve onu kullandık' diye konuştu.

