4 albaya sahte çürük raporu soruşturması

Geçtiğimiz
yıla damgasını vuran ve DTP eski lideri Nurettin Demirtaş’ın da
yargılandığı ‘Sahte Çürük’ operasyonu yeni bir boyut kazandı.
Hava
Kuvvetleri Askeri Savcılığı aralarında 4 albayın da bulunduğu 10 kişiye
dava açtı. 2007 yılı sonunda başlayan operasyon sürecinde sahte rapor
aldığı belirlenen 73 kişi ile bu raporları temin eden 25 çete
yöneticisiyle ilgili dava açılmıştı, sanıklar ceza alıp askere sevk
edilmişti.
Soruşturma derinleşti
Akşam
Gazetesi’nden Kıvanç El’in haberine göre İlk davanın ardından
soruşturmayı derinleştiren Askeri Savcılık, çarpıcı bağlantılar ortaya
çıkardı. Etimesgut Askeri Hava Hastanesi’nde 2004-2006 arası verilen
raporlarla ilgili inceleme yapan savcılık 4’ü albay 10 kişinin
sorumluluğunu tespit edip dava açtı. Rapor aldıkları saptanan 74 yeni
isim hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrası sahte
raporla askere gitmeyen 74 kişi hakkında da dava açılacak.
Vurgun çarkı nasıl işledi
Sanıklar, sahte rapor temini sırasında yeterli kontrolleri yapmamak, görev ihmali ve bu şekilde suç örgütü üyelerinin
1
milyon YTL’ye yakın haksız kazanç sağlamalarına yardımcı olmakla
suçlanıyor. Sanıkların, ‘çete’ değil, ‘görevi ihmal’ suçundan
cezalandırılmaları istendi. Savcılık ayrıca suçun zincirleme olması
nedeniyle cezanın 4’te 3 oranında artırılmasını öngören TCK’nın 43’üncü
maddesinin de uygulanmasını talep etti.
Soruşturmaya göre çürük
vurgunu şöyle işledi: Çetenin liderliğini Astsubay A.D. yapıyordu. 38
ilde örgütlenen şebekenin üyeleri yaşı ilerlemiş ve mali durumu iyi
kişilerle ilişkiye geçiyordu. “Hasta olduğunu söyle, Ankara’da
yabancılar şubesine başvur” önerisi yapılıyor, kişiler Yenimahalle
Askerlik Şubesi’ne hastalık bildirince, Etimesgut Askeri Hastanesi’ne
sevk ediliyordu. Böylece ilgili birimlerdeki çete elemanları devreye
girip evrakın onayını sağlıyordu.
Kurul başkanı devrede
Bu
aşamadan sonra Sıhhi Kurul Başkanı ve Baştabip imzasıyla sahte rapor
hazırlanıyor, şubeye götürülüyor ve böylelikle askerlik işlemleri
durduruluyordu. 2 yıl kazandıran “Askerlikle ilişiği yoktur” belgesinin
süresini uzatmak için şu yöntem kullanıldı: Askerlik şubesi ortalama
iki yıl içinde Etimesgut’tan asıl raporu talep edince, “Raporun aslı
kayıp” yazısını gönderdi. “Kayıp Rapor Teyit Belgesi” hazırlandı. Bu
belge ile ömür boyu askerlik yapılmaması sağlandı.
Türk
Silahlı Kuvvetleri’nden ‘sahte çürük raporu skandalına’ karşı sert
adım. Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı aralarında 4 albayın da
bulunduğu 10 kişi hakkında dava açtı. AKŞAM görevdeki subaylara uzanan
davanın iddianamesine ulaştı
Başhekimlere soruşturma
Dava
açılan askeri personel arasında, askeri hastanenin baştabibi Albay
M.U., görevdeki astsubaylar E.Ş. ve C. K. ile emekli olan dönemin
başhekimi Albay M. Ö., emekli olan dönemin Sıhhi Kurul Başkanı Albay
T.K., Sıhhi Kurul Başkanı emekli Albay Ö. Ö., veri hazırlama biriminde
görevli sivil memurlar H.D., T.Y., A.A. ile O.K. yer alıyor.
İddianameye göre çete lideri Astsubay A.D. ise iki yıl boyunca kaldığı
ve lüks bir yaşantı sürdüğü Radisson Otel’de sahte çürük raporlarını
hazırladı.
Sahte çürük davasında DTP eski Başkanı Nurettin Demirtaş da hapis sonrası askeri birliğine gönderilmişti.