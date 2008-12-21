4 albaya sahte çürük raporu soruşturması

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran ve DTP eski lideri Nurettin Demirtaş’ın da yargılandığı ‘Sahte Çürük’ operasyonu yeni bir boyut kazandı.



Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı aralarında 4 albayın da bulunduğu 10 kişiye dava açtı. 2007 yılı sonunda başlayan operasyon sürecinde sahte rapor aldığı belirlenen 73 kişi ile bu raporları temin eden 25 çete yöneticisiyle ilgili dava açılmıştı, sanıklar ceza alıp askere sevk edilmişti.



Soruşturma derinleşti



Akşam Gazetesi’nden Kıvanç El’in haberine göre İlk davanın ardından soruşturmayı derinleştiren Askeri Savcılık, çarpıcı bağlantılar ortaya çıkardı. Etimesgut Askeri Hava Hastanesi’nde 2004-2006 arası verilen raporlarla ilgili inceleme yapan savcılık 4’ü albay 10 kişinin sorumluluğunu tespit edip dava açtı. Rapor aldıkları saptanan 74 yeni isim hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrası sahte raporla askere gitmeyen 74 kişi hakkında da dava açılacak.



Vurgun çarkı nasıl işledi



Sanıklar, sahte rapor temini sırasında yeterli kontrolleri yapmamak, görev ihmali ve bu şekilde suç örgütü üyelerinin



1 milyon YTL’ye yakın haksız kazanç sağlamalarına yardımcı olmakla suçlanıyor. Sanıkların, ‘çete’ değil, ‘görevi ihmal’ suçundan cezalandırılmaları istendi. Savcılık ayrıca suçun zincirleme olması nedeniyle cezanın 4’te 3 oranında artırılmasını öngören TCK’nın 43’üncü maddesinin de uygulanmasını talep etti.



Soruşturmaya göre çürük vurgunu şöyle işledi: Çetenin liderliğini Astsubay A.D. yapıyordu. 38 ilde örgütlenen şebekenin üyeleri yaşı ilerlemiş ve mali durumu iyi kişilerle ilişkiye geçiyordu. “Hasta olduğunu söyle, Ankara’da yabancılar şubesine başvur” önerisi yapılıyor, kişiler Yenimahalle Askerlik Şubesi’ne hastalık bildirince, Etimesgut Askeri Hastanesi’ne sevk ediliyordu. Böylece ilgili birimlerdeki çete elemanları devreye girip evrakın onayını sağlıyordu.



Kurul başkanı devrede



Bu aşamadan sonra Sıhhi Kurul Başkanı ve Baştabip imzasıyla sahte rapor hazırlanıyor, şubeye götürülüyor ve böylelikle askerlik işlemleri durduruluyordu. 2 yıl kazandıran “Askerlikle ilişiği yoktur” belgesinin süresini uzatmak için şu yöntem kullanıldı: Askerlik şubesi ortalama iki yıl içinde Etimesgut’tan asıl raporu talep edince, “Raporun aslı kayıp” yazısını gönderdi. “Kayıp Rapor Teyit Belgesi” hazırlandı. Bu belge ile ömür boyu askerlik yapılmaması sağlandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ‘sahte çürük raporu skandalına’ karşı sert adım. Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı aralarında 4 albayın da bulunduğu 10 kişi hakkında dava açtı. AKŞAM görevdeki subaylara uzanan davanın iddianamesine ulaştı



Başhekimlere soruşturma



Dava açılan askeri personel arasında, askeri hastanenin baştabibi Albay M.U., görevdeki astsubaylar E.Ş. ve C. K. ile emekli olan dönemin başhekimi Albay M. Ö., emekli olan dönemin Sıhhi Kurul Başkanı Albay T.K., Sıhhi Kurul Başkanı emekli Albay Ö. Ö., veri hazırlama biriminde görevli sivil memurlar H.D., T.Y., A.A. ile O.K. yer alıyor. İddianameye göre çete lideri Astsubay A.D. ise iki yıl boyunca kaldığı ve lüks bir yaşantı sürdüğü Radisson Otel’de sahte çürük raporlarını hazırladı.



Sahte çürük davasında DTP eski Başkanı Nurettin Demirtaş da hapis sonrası askeri birliğine gönderilmişti.