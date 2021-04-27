“4-5 yerden maaş, huzur hakkı alan AKP'nin bürokratları gelirlerinin belirli miktarını bazı vakıflara bağışlıyorlar, bunları genellikle göreve atayanlar belirliyor”

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, ismini vermediği 25. dönem bir AKP milletvekilinin, birkaç yerden maaş alan bürokratlara ilişkin görüşlerine yer verdi. Uğuroğlu’nun aktardığına göre, “4-5 yerden maaş, huzur hakkı, kâr payı gibi gelir elde eden AKP'nin bürokratları gelirlerinin belirli miktarını bazı vakıflara bağışlıyorlar” diyen AKP’li bu vakıfları da genellikle göreve atayan kişi tarafından belirlendiğini söyledi ve, “Tabii onlara da parti üst yönetiminden liste veriliyor” diye ekledi.

Uğuroğlu’nun köşesinde yer verdiği söz konusu röportaj şöyle:

Birçok yerden maaş alan bürokratların durumunu 25. dönem AKP milletvekili ile konuştum. AKP milletvekilinin çok önemli iddiaları var.

Soru: Bazı bürokratlar milletvekillerinden çok maaş alıyor. Bu durum AKP milletvekillerini rahatsız etmiyor mu?

- Dedi ki; "4-5 yerden maaş, huzur hakkı, kâr payı gibi gelir elde eden AKP'nin bürokratları gelirlerinin belirli miktarını bazı vakıflara bağışlıyorlar."

Soru: Bu vakıfları kim ya da kimler belirliyor?

- Dedi ki; "Genellikle göreve atayanlar belirliyorlar ki tabii onlara da parti üst yönetiminden liste veriliyor…"

Soru: Hangi vakıflar bunlar? Hangi amaçla bu bağışları yapılıyor? Örneğin Erdoğan ailesinin vakıfları da var mı?

- Dedi ki; "Cemaat ve tarikatlarınkiler de dahil birçok vakıf var, göstermelik amaç yoksul aile çocuklarına yurt yapmak ve onlara burs vermek. Erdoğan ailesinin Türken Vakfı New York'ta dünyanın en pahalı yeri olan Manhattan'da süper lüks yurt inşa ediyor. Bağışlar olmasa nasıl yapılabilir?"

Bu iddiaları 4 ayrı AKP eski milletvekiline de sordum ki onlar da benzer görüşleri ifade ettiler.

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