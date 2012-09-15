Ankara'da binlerce kişi 4+4+4'ü protesto etti

Hükümetin “4+4+4” düzenlemesi Eğitim-Sen’in öncülüğünde Ankara Sıhhiye Meydanı’nda düzenlenen mitingde binlerce kişinin katılımı ile protesto edildi.

Sabah saatlerinde tren garı, Opera ve Dikimevi’nde toplanan gruplar öğle saatlerinde Sıhhıye’ye yürüyüşe geçti. En önde tek renk tişört ve şapkalı Eğitim-Sen’lilerin yer aldığı kontejin alana girişi yoğun katılım nedeniyle ancak 2.5-3 saatte tamamlanabildi.

Son dönemdeki en yoğun ve en geniş katılımlı eylem olan mitinge öğretmen ve velilerin yanı sıra işçiler, siyasi partiler, aralarında Sol Açık'ın da bulunduğu taraftar grupları, sivil toplum ve meslek örgütleri, sendikalar ve yurttaşlar da destek verdi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’a Özgürlük Girişimi de mitinge katıldı. Katılımcılar yürüyüş sırasında attıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Pankart ve sloganlardan bazıları şöyleydi: “Irkçı, gerici, piyasacı eğitime hayır; AKP elini çocuğumdan çek; AKP elini okulumuzdan çek; AKP’ye teslim olmayacağız; okulumuzun imam hatip olmasını, eğitimin iman hatipleşmesini istemiyoruz; şeriata hayır; 4+4+4 dert üstüne dert; karanlığa teslim olmayacağız; kız çocuklarının eve kapatılmasına, çocuk gelinlere hayır; anadilde eğitim istiyoruz; AKP’nin gerici, faşist eğitim sistemine teslim olmayacağız; (Başbakanın karikatürü ile birlikte) Tüm okullar sana imam yetiştirsin istiyorsun. Sen Türkiye değilsin; çocuklarımızı 4+4+4 karanlığına teslim etmeyeceğiz.”

Eğitim-Sen Hatay Şubesi, “Suriye’de emperyalist müdahaleye hayır” pankartı açarken, “Katil ABD, işbirlikçi AKP” sloganları attı. KESK’liler tutuklu 68 sendikacının fotoğraflarını taşıdı. Serbest bırakılması istenilen sendikacıların isimleri de Sıhhıye Meydanı’nda tek tek okundu.

Atanamayan öğretmenler “Atama hakkımız, söke söke alırız; ücretli köle olmayacağız” sloganları attı. Kürtçe sloganların da atıldığı yürüyüş sırasında, alana giren gruplar zaman zaman Kürtçe anonslarla selamlandı.

Halkevleri kortejinin önünde çocuklar yer aldı. Bazı çocukların gelinlik giyerek, 4+4+4 uygulamasını protesto ettikleri görüldü. Aralarında Sol Açık'ın da bulunduğu taraftar grupları da “4+4+4’e taraftar değiliz” sloganı ile tepkilerini dile getirdi.

Polis, meydana girişte katılımcıları tek tek aradı. Üzerlerini aratmayan SDP korteji ise polis barikatını yıktı. Kısa süreli arbede yaşandı. Alandaki platforma “4+4+4’e karşı laik, bilimsel, demokratik, kamusal, parasız, anadilde, nitelikli eğitim-kardeşçe yaşam istiyoruz” yazılı pankart asıldı.

Mitingin başlangıcında üzerine lavabonun düşmesi sonucu yaşamını yitiren Efe Boz’un annesinin yazdıklarından bir bölüm okundu. 4+4+4 uygulaması katılımcıların oylamasına sunuldu. Islıklar ve yuh sesleri arasında “hayır” oyu verildi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız iktidarın niyetinin yasa yapmak olmadığını, yeni bir düzen kurmak niyetinde olduklarını söyledi. AKP’nin köktendincilik üzerinden toplumu yeniden şekillendirmeye çalıştığını belirten Yıldız, seçilmiş milletvekillerinin, belediye başkanlarının, gazetecilerin, yazarların, bilim insanlarının, öğrencilerin tutuklandıklarına, binlerce insanın gözaltına alındığına dikkat çekti. “Biz bu rejimi 12 Mart’tan, 12 Eylül’den, 28 Şubat’tan biliyoruz” diyen Yıldız, şöyle devam etti: “Yaşananların 12 Eylül’den hiçbir farkı yok. Recep Tayyip Erdoğan biraz da Evren’dir. Erdoğan ile Evren arasındaki tek fark giysileridir.”

KESK Genel Başkanı Lami Özgen de iktidarın politikalarına karşı yürüttükleri mücadelenin AKP’yi “korkuttuğunu”, o nedenle diğer muhaliflere olduğu gibi KESK’e de operasyon yapıldığını belirtirken, “Gerici, dinci eğitimi bize dayatıyorlar. Çocuklarımızın geleceğini karartacak bu düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz. AKP’nin gerici, faşizan, piyasacı eğitim sistemine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Karanlığa boyun eğmeyeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza, ya hep beraber ya hiç birimiz” dedi.

Konuşmaların ardından Moğollar konser verdi.