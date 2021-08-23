4.2 milyar lira borcu olan AKP’li belediyeden 4 milyon lira değerinde festival ve hediyelik eşya ihalesi

4.2 milyar lira ile en borçlu belediyeler arasında yer alan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı festival ve hediyelik eşya ihalesi yaptı. İhalenin şartnamesine göre festivale katılacak sanatçılara limuzin, özel uçak ve helikopter hizmeti sağlanacak. Hediye dağıtılacak.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran 2021'de yayınladığı genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç kutlama ve organizasyonlarda tasarrufa gitmesini istedi. Yemek, kokteyl gibi davetlerin yanı sıra hediye verilmesi de yasaklandı. Ancak Erdoğan'ın genelgesine AKP'li belediyeler uymadı. Sözcü'nün haberine göre, 4.2 milyar lira ile en borçlu belediyeler arasında yer alan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı festival ve hediyelik eşya ihalesi yaptı. AKP'li belediye, ihaleyi 8 Haziran 2021'de gerçekleştirdi. 59. Uluslararası Bursa Festivali, 25. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ve 19. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivalleri için organizasyon hizmeti satın alınacağı duyuruldu. 30 Haziran'da yayınlanan “Tasarruf genelgesi” de belediyeye geri adım attırmadı. 5 Temmuz 2021'de bu üç festival için 3 milyon 997 bin 200 TL'lik sözleşme imzalandı.

Sanatçıya uçak ve limuzin

İhalenin teknik şartnamesinde; festivallerin reklamının yapılacağı, albüm ve hediyelik eşya dağıtılacağı belirtildi. 11 Ağustos'ta başlayan 59. Uluslararası Bursa Festivali'nde şarkı söyleyecek tanınmış sanatçılara limuzin, özel uçak, helikopter vb. ile VIP ulaşım sağlanacağı, konuklara plaket, çiçek, hediyelikler verileceği vurgulandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da dört festival için 2 milyon 965 bin TL ödemişti.

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