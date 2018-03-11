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Spor

4-1 yenilmişlerdi; Arda Turan "Başakşehir'in maçı var" demedi, tavla partisine gitti!

Turan, 9 saat boyunca tavla oynadı

11 Mart 2018 11:48

Medipol Başakşehir’in şampiyonluk yarışında katkısı olması için devre arasında transfer ettiği Arda Turan, takımının maçının olduğu gün arkadaşlarıyla tavla partisinde buluştu. Turan'ın, takım arkadaşlarının 4-1 yenildiği maçın skorunu spor sitelerinden takip ettiği bildirildi.

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre sakatlığı nedeniyle Adebayor ile birlikte Alanya’ya götürülmeyen Arda Turan, saat 14.00 civarında Bebek’teki bir kafeye geldi.

Oldukça neşeli olduğu bildirilen Arda Turan'ın bulunduğu gruptan sık sık kahkaha sesleri yükseldi.

Masadan kalkmayan Arda Turan, 9 saat boyunca tavla oynadı. 

Gece 23.00 sıralarında kafeden ayrılan 31 yaşındaki oyuncunun, saat 20.00’de başlayan Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasını izlemediği öğrenildi. 

 

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Arda TuranBaşakşehirAlanyaspormaçtavla partisi

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