4-0 yenildikleri maçın ardından konuşan Tudor: Sanki Nou Camp'a gelmişiz de Barcelona ile oynuyormuşuz gibi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçından sonra açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşa konuşan Tudor "Buraya geldiğimiz ilk dakikadan itibaren takımın bana verdiği enerji, sanki Nou Camp'a gelmişiz de Barcelona ile oynuyormuşuz gibiydi" dedi.

Hırvat teknik adam "Bu kötü performansımızı anlamak imkânsız. Bu performansın sebebini anlamakta zorluk çekiyorum. Geçen hafta da, bu hafta da konsept aynıydı.Sezon boyunca iyi iş çıkarmış bir Başakşehir vardı. Başakşehir bizden çok daha iyiydi. Yapılması gereken tek şey tamamen çalışmak. Kim oynamış, oynamamışı konuşmak gereksiz. Buraya geldiğimiz ilk dakikadan itibaren takımın bana verdiği enerji, sanki Nou Camp'a gelmişiz de Barc "Bu kabul edilemez, biz Galatasaray'ız. Takımın maçtaki enerjisi de bu yöndeydi. Bu sonuca sanki Nou Camp'ta Barcelona ile oynuyormuşuz gibi gelmek sebep oldu" dedi. Barelona ile oynuyormuşuz gibiydi” diye konuştu.