'3'üncü Maden Kenti Sivas Zirvesi' başladı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta madencilik sektörünün bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, doğru yönlendirilmesi ve yeni yatırımların gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3\'üncüsü düzenlenen \'Maden Kenti Sivas Zirvesi\' başladı.

Sivas\'ta 2007 yılında birincisi, 2012 yılında ise ikincisi düzenlenen Maden Kenti Sivas Zirvesi\'nin üçüncüsü 5 yıl sonra bugün Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'nda başladı. Zirveye Sivas Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç.Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan zirvede konuşan Sivas Valisi Davut Gül, şöyle dedi:

\"Madenciler zor şartlarda çalışan ekonomiye katkı sağlayan insanlardır. Kendi deyimleriyle ekmeğini taştan çıkaran insanlardır. Kamu olarak bize düşen bütün sektörlerde olduğu gibi madencilerin de önünün açılması, onların sorunlarının ortadan kaldırılması daha doğrusu onlara engel olunmamasıdır. Zaman zaman ziyaret ettiğimizde de görülüyor. Bir çok yatırımcımız yatırım yapmak istiyor, madencilerimiz işlerini büyütmek istiyor. Ruhsat süreçleri başta olmak üzere, ÇED süreçleri başta olmak üzere birçok konuda yaşadıkları sıkıntılar var. Gerçekten Enerji Bakanlığımızın şimdiki politikası, devletimizin yerli ve milli kaynaklara bakış açısı madencilerimizin de sorunlarının çözümüne ciddi anlamda katkı sağlıyor.\"

\"KÖMÜRDE TOPLAM REZERVİMİZ; 18 MİLYAR TON\"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ise, bugün madencilikte 10 milyar dolara yakın ham madde ithalatı bulunduğunu anlatırken bunun enerji kaynakları ile birlikte 50 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Yörükoğlu, şöyle dedi:

\"Bu kaynakları kendi imkanlarımızla karşılayabiliriz. Bu sac ayağı içerisinde ihtiyaç duyduğumuz ham madde kaynakları yerli bilgi ve teknolojiyle de karşılanmasını kapsıyor. Yani kendi mühendisimizi, kendi teknik elemanımızı kullanarak milli makine ve ekipmanları da teknolojiyi de kullanarak bu kaynakları ülke ekonomisine kazandırmayı kapsıyor. Sadece Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) kömür aramalarında son 10 yılda 2.2 milyon metre sondaj yaptı. Bunun karşılığında yaklaşık 10 milyar ton yeni kömür rezervi buldu. Toplam rezervimiz şu anda bizim 18 milyar tona geldi. Ülke enerji ihtiyacımızın, özellikle elektrik ihtiyacının yerli kaynaklardan özellikle kömürden karşılanma durumuna geliyor. Biz kısa dönemde 5 bin megavatlık kömüre dayalı termik santrali hayata geçirmeyi planlıyoruz.\"

\"YERLİ MÜHENDİSE İHTİYAÇ VAR\"

Yerli mühendis ve teknik elemanlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Yörüklüoğlu şöyle devam etti:

\"Elemanın karşılanması anlamında YÖK ile ortak bir proje yürütüyoruz. Teknik eleman ihtiyacının özellikle madencilik ve enerji alanında karşılanması için nasıl bir eylem planı ortaya koyarız onu değerlendirmeye çalışıyoruz. 2003 yılında MTA\'nın 1 yılda yaptığı sondaj miktarı 25 bin metreler civarındaydı. 2016\'ya kadar 300 bin metreler civarına gelmiştik. Biz 2017 hedefini 1 milyon metre koyduk. Bunun için makine ihtiyacı var, eleman ihtiyacı mühendis ihtiyacı var. Bunların karşılanması lazım. Sadece sondaj için ihtiyaç duyacağımız ara eleman miktarı oldukça fazla. Şuanda bulamıyoruz. Dolayısıyla kendi iç potansiyelimizi kullanarak bunları ekonomimize kazandırmamız lazım.\"

Konuşmaları ardından Vali Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu\'na çam fidanı hediye etti. Daha sonra zirvenin ilk oturumuna geçildi. İki gün boyunca devam edecek zirvede madencilik alanında bilgilendirmeler yapılacak.

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