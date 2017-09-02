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3'üncü kez kaybolan emekli itfaiye müdürü bulundu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA’da akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası emekli Bursa İtfaiye Müdürü 78 yaşındaki Mümin Yağcı, 9 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu

02 Eylül 2017 12:18

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA’da akşam saatlerinde kaybolan alzheimer hastası emekli Bursa İtfaiye Müdürü 78 yaşındaki Mümin Yağcı, 9 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu.
Merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi\'nde yaşayan Mümin Yağcı, saat 18.00 sıralarında kurban için kestikleri hayvanın yenmeyen kısımlarını sokak hayvanlarına vermek için evinden ayrıldı. Evden ayrılmasının üzerinden birkaç saat geçmesine rağmen dönmeyen Yağcı\'nın durumunu polis ekiplerine bildiren ailesi, Mümin Yağcı\'yı aramaya başladı. İhbar üzerine gelen, Bursa Emniyeti Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, AFAD, AKUT, Bursa İtfaiyesi ve Nilüfer Arama Kurtarma(NAK) ekipleri arama çalışmaları için seferber oldu. Yağcı\'nın evine yakın olan ormanlık alanlarda ve sokaklarda arama çalışmalarına başlayan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek koordine oldu. Yaklaşık 9 saat süren arama çalışmalarının ardından Yağcı, Merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi\'ndeki Acemler metro istasyonu yakınlarında bulunarak ailesine teslim edildi. Öte yandan Mümin Yağcı\'nın daha önce iki kez daha kaybolduğu öğrenildi.

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