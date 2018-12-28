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3'üncü kattan düşen işçinin vücudunda kırıklar var

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3'üncü kattan düştü

28 Aralık 2018 16:15

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, inşaatta olukların montajını yapan Ali Nane, 3\'üncü kattan düştü. Vücudunda kırıklar oluşan Nane, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Gölcük\'e bağlı Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi\'nde meydana geldi. İnşatta olukların montajını yapan Ali Nane, dengesini kaybederek, 3\'üncü kattan düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine inşaat alanına 112 Acil Servis ekibi geldi. Nane, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ali Nane, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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