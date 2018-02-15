3'üncü katın balkonundan düşen kadın öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, 4 katlı binanın 3\'üncü katındaki balkondan dengesini kaybedip, beton zemine düşen Asiye Yalçın (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 3\'üncü katındaki balkondan bakarken, dengesini kaybeden Asiye Yalçın, beton zemine düştü. Yalçın\'ın düştüğünü görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yalçın\'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Asiye Yalçın\'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.



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