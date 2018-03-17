3'ü Beşiktaş, 1'i Ataşehir'de; İBB, 4 okulu yıkacak, yerine...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 4 okulu yıkarak yerine zeminaltı otoparklı yeni okul inşaatı yapacak. İBB okul binaları tamamlandıktan sonra zeminaltı otoparkları da 29 yıl işletecek.

CHP şerh koydu

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İBB Meclisi’nde önceki gün tartışma yaratacak bir protokol teklifi CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Protokolün “İstanbul Valiliği ile İBB arasında İstanbul genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardan arsaları uygun bulunanların zemin altlarının otopark olarak kullanılması veya bu kapsamda okulların yıkılarak zemin altı otopark olacak şekilde inşa edilmesi ve bu otopark kısımlarının işletilmesine” ilişkin olarak hazırlandığı anımsatıldı. Yıkım işlemi yapılacak her okul için ek protokol yapılacak.

4 okul hedefte

Yıkılıp yapılacak okulların protokolleri özetle şöyle:

Beşiktaş’ta 8 derslikli Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu yıkılarak 12 derslikli bina ve altına 124 adet araç kapasiteli otopark yapılacak.

Beşiktaş’taki 24 dersliğin bulunduğu metruk bina yıkılarak yerine 32 derslikli Anadolu İmam Hitap Lisesi ve altına 380 araç kapasiteli otopark yapılacak.

Beşiktaş’ta 8 derslikli Hüseyin Aycibin İlkokulu yıkılarak yerine 25 derslikli bir yapı ve altına 124 araç kapasiteli otopark.

Ataşehir’de 31 derslikli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin altına 403 araç kapasiteli otopark yapılacak.