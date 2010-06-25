'3'ten fazla çocuk yapan Kürt'e ceza verilsin'

T24- Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, 1997 yılında Bakanlar Kurulu’na sunulan MGK tavsiye kararında, böyle giderse 2025 yılında Kürt nüfusunun Türkiye’nin yüzde 50’sine yaklaşacağına dikkat çekilerek, 3’ten fazla çocuk yapan Kürt’e ceza verilmesinin istendiğini kaydetti. Esarioğlu, imza atmadığı MGK raporu nedeniyle adının "Andıç"ta 1. sırada yer aldığını söyledi.



DYP iktidarında Devlet Bakanlığı yapan, geçen hafta DP’den istifa eden Salim Ensarioğlu, ANKA’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devlet Bakanı olduğu 1997 yılında, Bakanlar Kurulu’na gelen bir Milli Güvenlik Kurulu(MGK) tavsiye kararı ile şok olduğunu anlatan Ensarioğlu olayı şöyle aktardı: "1997 yılıydı. Tansu Hanım İtalya’daydı o zaman. Biz Bakanlar Kurulu’nu yapıyorduk. 28 Şubat kararları vardı. Sıkıntılı bir dönemdi. Bakanlar Kurulu’na MGK kararı geldi, baktım bir rapor var, sivil otoriteyi tanımıyor. Raporda, Vali’ye, Meclis’e ağır suçlama var, görevlerini yapmıyormuş gibi. Hakarete varabilecek şekilde suçlama var. Sivil otoritenin görevini yapmadığı yazıyor. Sanki ihtilal olmuş, sivil gitmiş askerler gelmiş. Bu arada raporda Kürt nüfusundan bahsediliyor. 2010 yılında nüfusun yüzde 40’ının Kürtlerden, 2025 yılında da yüzde 50’sinin Kürtlerden oluşacağı, bunun büyük bir tehlike olduğu, Kürtlerin bilinçli olarak çok çocuk yaptığı yazıyor. Üçten fazla çocuk yapanlara cezai müeyyide getiriliyordu."







ANDIÇ’TA BİR NUMARA



Kendisinin de Kürt olduğunu, bu rapora göre Kürtlerin tamamının terörist ilan edildiğini söyleyen Ensarioğlu, "Ben bunu kabul ederken kendimi suçlu hissediyorum. Kendi elinizle Kürt-Türk ayrımına imza atacağız, olur mu öyle şey. İmzalamadım. ‘Düzeltelim’ dediler kabul etmedim. Raporu tamamen kaldırıldı. Bana çok sıkıntı yaşattılar, 1998’de hazırlanan ’Andıç’ başlıklı belgede ben 1. sıraya konuldum bu rapor yüzünden, Leyla Zana 4. sıradaydı. Ama pişman değilim. Son nefesime kadar da Kürt ve Türk ayrımına karşıyım" diye konuştu.



ÖCALAN MUHATAPTIR



AKP Hükümeti’nin "Demokratik açılım" çalışmaları kapsamında siyasi partilerle bir araya gelirken, kendisinin DP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu, o zaman İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a açılımın amacını sorduğunu ifade eden Ensarioğlu, "Bayağı zorlamama rağmen amacını anlatamadı. ‘Sizin geldiğiniz torba boş, bana bir şey anlatmıyorsunuz’ dedim. Şu anda da Kürt açılımı, nasıl başladı nasıl bitti anlamadım" dedi.



Ensarioğlu, Kürt sorunun çözümü için Abdullah Öcalan’ın muhatap alınması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Devletin başında Sayın Cumhurbaşkanı, icranın başında Sayın Başbakan, askerimizin başında Sayın Genelkurmay Başkanı, yanlarına bir iki bürokrat alarak bir çalışma yapılmalı. Bu Kürt olayında ciddi bir çalışma olmamıştır. Hala Avrupa’ya, Amerika’ya, Barzani’ye bir şeyler soruyoruz. Ve dediğim gibi bu devletin başındaki kişiler başta Abdullah Öcalan’a çağrı yapmalı. Öcalan muhatap alınır alınmaz değil, Öcalan muhataptır, bunu kabul edelim. Öcalan’a, Kandil’in başındaki Murat Karayılan ve ya Zübeyir Aydar ile BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, şu sorulmalı; ‘Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısından ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz? Türkiye’ye, dünyaya karşı açık ve net, siz silahların susması için ne istiyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de desin ki ‘bunu veriyoruz, bunu vermiyoruz.’ Sonra kamuoyu oluşsun ve bunu hazmetsin. Sonra bunu tartışalım. Silahlar böyle susar. Hep olmadı bir daha silah, olmadı bir daha silah. Yani şimdi burada ne kadar silah kullanılırsa o kadar taviz mi veriliyor? Ne kadar silah o kadar hak, böyle olmaz."



MENDERES’İ ERGENEKON ÖLDÜRDÜ



DP’den ayrılmasının nedeni olarak da DP’deki "eksek kayması" olduğunu söyleyen Ensarioğlu, "Özellikle Ergenekon olayında çok ters düştük. Benim anlayışıma göre Adnan Menderes’i de Ergenekon asmıştır, Musa Anter’i de Ergenekon öldürmüştür. Ergenekon devletin içinde devletin yasalarını dinlemeden, devletin gücüyle korku salan bir kurumdur" dedi.



Anayasa referandumunda da DP’nin "hayır" diyeceğini, kendisinin böyle düşünmediğini ifade eden Ensarioğlu, "Anayasanın tümünün referanduma gidilip değiştirilmesini, siviller tarafından değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu askeri bir Anayasa" dedi.



AKP’YE YEŞİL IŞIK

Ensarioğlu, önümüzdeki dönemde Diyarbakır’a Bağımsız Milletvekili olarak girmek istediğini belirtse de, AKP’ye yeşil ışık yaktı. Ensarioğlu, "Ben solda olmam, sağda olurum, Kürt ve Türk ırkçı partiden olamam. AKP ile yüzde 80 görüşlerim örtüşüyor. Teklif olursa görüşebiliriz, konuşabiliriz" diye konuştu.