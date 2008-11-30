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Ekonomi

3N hizmeti önce ücretsiz sonra paket satacak

Yaz aylarında hizmete başlaması düşünülen 3N hizmetleri kullanımı özendirmek için belli sınırlar içinde ücretsiz sunulacak.

30 Kasım 2008 02:00

Yaz aylarında hizmete başlaması düşünülen 3N hizmetleri kullanımı özendirmek için belli sınırlar içinde ücretsiz sunulacak. Daha sonra da 3 ay veya aylık deneme paketleri olarak satılacak. Turkcell 14 Ekim tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de 3N hizmeti vermeye başlamıştı. Burada 60 YTL aylık ücrete internet ve yıl sonuna kadar ayda 10 dakika görüntülü konuşma şansı sunuluyor.

Ucuz yabancı mühendis korkusu

Cep telefonu operatörlerinin veya onunla birlikte çalışan taşeron firmaların 3N şartnamesinde yer alan 500 mühendis koşulunu ucuz yabancı mühendis ile kapatacağı ve operatörlerin bunu taşeron firma kullanarak yerine getireceği tartışılıyor. Böylece yükümlülüğü yerine getirirken firmaların maliyeti düşürmeye çalışacağı; özellikle Hindistan, Rusya Federasyonu gibi ülkelerden getirilecek mühendislerin 500'er kişilik kadrolarda yer alacağı konuşuluyor. Özellikle yerli mühendis konusunu Ulaştırma Bakanı ve BTİK oldukça önemsiyor.

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