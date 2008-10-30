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Spor

3.Lig ekibinden 5 yediler

İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçlarında 3. lig takımlarından Poli Ejido'ya deplasmanda 5-0 yenilen Villarreal, gecenin en büyük sürprizini yaptı.

30 Ekim 2008 02:00


İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçlarında 3. lig takımlarından Poli Ejido'ya deplasmanda 5-0 yenilen Villarreal, gecenin en büyük sürprizini yaptı.

İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, La Liga'da yenilgisiz 4. sırada yer alan Villarreal'in, 3. lig takımı Poli Ejida karşısında varlık gösteremeyerek, rezil olduğunu yazdı. Bir 3. lig takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Villarreal'i ''ezdiğini'' ön plana çıkartan Marca gazetesi, 7 ay sonra ilk defa yenilgi gören Villarreal'in ''tarihi bir mağlubiyetle yıkıldığını'' ifade etti.

''Villarreal'in kabusu'' başlığını atan AS gazetesi ise Villarreal'in Kral Kupası'ndan hemen hemen elendiğini belirti.

Nihat Kahveci'nin sakat olduğu için kadroda yer almadığı Villarreal de yedekleri ve gençleri sahaya süren teknik direktör Manuel Pellegrini, yenilgiden sonra, ''Hiç kimse böyle bir şeyi düşünemezdi. Futbol dünyasında bu tip şeyler olabiliyor ve bu kez de bizi buldu. Ejido'dan daha çok kendi takımım beni şaşırttı'' açıklamasında bulundu.

Kral Kupası'ndaki diğer maçlarda büyük takımlar turu geçmeyi garantileyecek istedikleri sonuçları hemen hemen almayı başarırken, sadece Sevilla, 3. lig takımlarından Ponferradina'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

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