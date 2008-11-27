3G'ye üç operatörden teklif geldi

3G mobil telefon olarak adlandırılan IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme ihalesine Türkiye'de faaliyet gösteren Türk Telekom'un iştiraki GSM operatörü Avea, Turkcell ve Vodafone teklif verdi.



İhaleye teklif verme süresi bugün saat 15.00'te doldu ve üç operatör de ihale katılmak üzere tekliflerini sundular.



Bakanlar Kurulu, 3G ihalesi için asgari lisans değerlerini, katma değer vergisi hariç olmak üzere, A grubu için 285 milyon euro, B grubu için 250 milyon euro, C grubu için 214 milyon euro ve D grubu için 178 milyon euro olarak belirledi. 3G'de yetkilendirme süresi, imtiyaz sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından itibaren 20 yıl olacak.



İhaleye katılacak kuruluşların, ilanda aranan diğer şartların yanında, 2006 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla bağımsız denetim şirketlerince denetlenmiş en son konsolide mali tablolarında toplam öz kaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 700 milyon YTL tutarında olduğunu belgelemeleri gerekiyor.



Öte yandan, BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü nesil olarak anılan hizmetlere ilişkin yetkilendirme ihalesi A, B,C ve D lisansları için ayrı ayrı gerçekleştirilecek; ihale yarın saat 1000'da başlayacak.

