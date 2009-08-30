3G modemlere talep artıyor

Üçüncü Nesil Mobil İletişim Sistemleri'nin (3G) kullanılmaya başladığı 30 Temmuzdan sonra dizüstü bilgisayarlarda kullanılan modemlere olan talebin yüksek olduğu, Turkcell VINN 3G modem ve netbook satış rakamının ilk hafta 10 bini aştığı belirtildi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lale Saral Develioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3G teknolojisinin Türkiye'de 30 Temmuzdan bu yana kullanıldığını ve 3G teknolojisini kullanan abone sayısının giderek arttığını söyledi.

Yıl sonuna kadar Turkcell'in 3G abone sayısının 3 milyonu aşacağının tahmin edildiğini ifade eden Develioğlu, 2010 yılında bu rakamın daha da artacağını bildirdi.

Yapılan tanıtımlarla tüketicilerin 3G'yi giderek daha yakından tanıdığını dile getiren Develioğlu, şunları kaydetti:

''Son aylarda gerek basında gerekse reklamlarda yoğun olarak yapılan 3G iletişimi ile Türkiye'de 3G bilinirliği fazlasıyla arttı. 3G deyince ilk akla gelenin görüntülü görüşme olduğu düşünülse de yapılan araştırmalara bakıldığında akla ilk olarak hızlı internetin geldiğini görüyoruz. Pek çok insan hızlı ve rahat internet bağlantısı ve hızlı veri aktarımı için 3G kullanımına başladı. Biz de Turkcell olarak yaptığımız iletişim çalışmalarında bunu sıkça anlatmaya çalışıyoruz.''

Bu doğrultuda 3G uyumlu cihazların daha çok satıldığını ve bireysel kadar kurumsal müşterilerin de 3G teknolojisinin sunduğu katma değerli servislere büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Develioğlu, ''Turkcell VINN 3G modem ve netbookta satış rakamı ilk hafta 10 bini aştı. Halen yoğun talep alıyoruz. Bireysel ve kurumsal müşterilerimiz, sunduğumuz paketlerle 3G modem sahibi olabiliyor'' dedi.

