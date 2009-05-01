3G imzalandı, devlet 2.2 milyar lira aldı

Üçüncü nesil mobil iletişim (3G) için Turkcell, Vodafone ve Avea ile imtiyaz sözleşmeleri dün (perşembe) imzalandı. Böylece devletin kasasına da 2.2 milyar TL girmiş oldu.



Üç ay süreyle altyapı kurulumlarını gerçekleştirecek olan cep telefonu operatörleri, Temmuz ayının sonundan itibaren abonelerine 3G hizmeti vermeye başlayacaklar. Cep telefonu kullanıcıları uygun cihazlarla görüntülü konuşma, hızlı internet erişimi, interaktif oyun, TV izleme gibi yeni hizmetlere kavuşmuş olacak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 3G hizmeti vermek isteyen operatörlerin yaptıkları ödemenin tek bir kalemde olduğuna dikkat çekerek, bu paranın kriz ortamında çok önemli olduğunu belirtti. Yıldırım, 3G kapsamındaki a-ge şartıyla yeni istihdam olanağı da olacağını ifade etti.



'Herkese yetecek ekmek var'



3G için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile imtiyaz sözleşmelerinin imzalanması için düzenlenen törende konuşan Yıldırım, sektör oyuncularına "başkasının ekmeğine göz dikmeyin" uyarısında bulundu. Yıldırım, herkese yetecek kadar ekmek bulunduğunu belirterek, "Nasibinizi arayın. Başkasının ekmeğine göz dikerseniz o size de fayda getirmez. Birbirimizi yemeye değil dayanışma içinde yaşamaya çalışacağız. Kendi başınıza yaparsanız başımız üstüne. Eğer yapmazsanız size bunu yaptıracak araçlarımız var. Kardeş kardeş çalışın" dedi. Yıldırım, 3G'nin internet otoyollarına havadan yeni otoyollar ilave etmek anlamına da geldiğini belirterek, 10 Mayıs'tan de itibaden şehiriçi telefon hizmetinde yeni işletmecilerin piyasaya gireceğini dile getirdi.



BTK Başkanı Tayfun Acarer, en uygun lisans bedellerinin tespit edilmeye çalışıldığını belirterek, operatörlerin birbiri arasındaki rekabetin ise vatandaşa fayda sağladığına dikkat çekti.



18 ayrı imza atıldı



İmtiyaz sözleşmesi için her bir operatör ile 18 ayrı imza atıldı. En geniş frekansla A tipi lisansa sahip olan Turkcell, 422.44 milyon Euro ödeme yaptı. Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv sembolik çekini verirken Yıldırım, 'Kriz döneminde fena bir para değil' esprisinde bulundu. Ciliv ise Yıldırım'a hizmetlerden elde edilecek gelirin yüzde 50'sine yakınının kaynak olarak devlete aktarılacağını anımsattı. Yıdırım'ın Ciliv'in bu söylemine cevabı ise, "Allah size zeval vermesin" oldu. İkinci en geniş frekans aralığına sahip olan Vodafone'un CEO'su Serpil Timuray 295 milyon euroluk sembolik çeki Yıldırım'a sundu. Yıldırım, bu çeki de esprisiz bırakmadı ve "Bu parayla Sakarya-Mekece yolunu bitirebiliriz" dedi. Son olarak Avea CEO'su Cüneyt Türktan 252.52 milyon Euroluk sembolik çeki Yıldırım'a verdi. Yıldırım, Türktan'a ise "Bu rakam biraz küsüratlı olmuş. Ya 250 yap ya da 255" esprisini yaptı.



Sembolik çekler verildi



İmza töreni öncesinde bir sohbet toplantısı yapan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, Turkcell'in bu yıl 1.6 milyar dolar yatırım planladığını anlatarak bunun 300 milyon dolarının Belarus ve Ukrayna'ya, 600 milyon dolarının 3G lisans bedeline ödeneceğini, 800 milyon dolarlık da 2G ve 3G altyapı yatırımı yapılacağını belirtti. Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan da önceki akşam (çarşamba) düzenlediği sohbet toplantısında, altyapı maliyetlerinin 3G'ye daha önce geçen ülkelerdeki maliyetlerden çok daha düşük seviyelerde olduğunu kaydetti.



3G neler getirecek?



• Hızlı ve kaliteli mobil görüşülebilecek.

• En hızlı ve en kaliteli görüntü A lisansında olacak.

• Internet 72 kat daha hızlı olacak.

• Cep telefonundan veri, müzik dosyaları indirmek kolaylaşacak.

• Görüntülü telefon görüşmeleri başlayacak.

• Cep telefonlarından televizyon izlenebilecek.

• Cep telefonlarından her yerde multiplayer karşılıklı oyun oynanabilecek.

• Video konferans yapılabilecek.



