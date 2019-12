3G ihalesi Turkcell'in

Cepten görüntülü konuşma devrini resmen başlatacak olan 3G ihalesini 358 milyon Euro ile Turkcell kazandı.



Üçüncü nesil (3G) mobil haberleşme sistemi kurulmasına ilişkin ihalede A tipi lisans kullanma hakkını Turkcell aldı. Turkcell 40 megahertz kullanım kapasitesi sahibi olacağı A tipi lisans bedeli için KDV hariç 358 milyon Euro’luk teklif verdi.



Açık artırma usulü yapılan ihalede kapalı zarflarda Vodafone KDV hariç 298 milyon Euro, Turkcell 287 milyon Euro, Avea da 285 milyon Euro teklif verdi.



Vodafone açık artırmadan çekildi. Açık artırma Turkcell ve Avea arasında devam etti. Avea ilk açık artırmada teklifi 348 milyon Euro'ya çıkardı. Turkcell teklifi artırarak 358 milyon Euro'ya çıkardı ve A tipi lisansın sahibi oldu.



20 yıllık süreyi kapsayan lisans kullanma hakkına ilişkin son kararı 15 gün içerisinde Telekominikasyon Kurumu verecek.



3G çalışmaya başlamasından sonra ise hayatımızda büyük değişiklikler gerçekleşecek.



3G hayatımıza neler getirecek



- 3G, üçüncü nesil kablosuz telefon teknolojilerine verilen genel addır. 3G sistemlerinde hızlar megabitlerle (Mb) ifade ediliyor. Hızdaki bu artış özellikle bilgiye erişim açısından alışılan erişim kavramına yeni bir boyut getirecek.

- Mobil TV’nin yolu açılıyor. Bundan böyle cep telefonundan kesintisiz TV izlenebilecek.

- Mobil internet hızının 72 kart artarak sabit hatlardaki hızlara ulaşması sayesinde cep telefonunda görüntülü konuşma fırsatı doğuyor.

- Artık cep telefonunda internet daha aktif kullanılabilecek. 3G hızı ile web sitelerinin açılma süreleri çok daha kısalacak.

- Cep telefonuyla video konferans verilebilecek.

- Telefonların pil ömrü uzayacak. Cep telefonları çok daha az enerji tüketecek.

- Yeni güvenlik önlemleri sayesinde mobil ticaret çok daha güvenli hale gelecek.



Devlet 1 milyar 900 milyon YTL kazandı



Devlet, yapılan 3N ihalesinden, Turkcell KDV dahil 858 milyon YTL, Vodafone 600 milyon YTL, Avea da 512 milyon YTL olmak üzere 1 milyar 970 milyon YTL gelir elde etti.



A tipi lisanslar için yazılı teklifler alınırken, Vodafone 298 milyon Euro, Turkcell 287 milyon Euro, Avea 285 milyon Euro önerdi.



Açık artırmada ise Turkcell 358 milyon E önerirken, Avea 348 milyon Euro’da kaldı. Vodafone ise ilk turda ihaleden çekildi. Böylece ihaleyi kazanan firma Turkcell oldu.



B tipi lisans ihalesinde iki katılımcı olan Vodafone da Avea da 250 milyon Euro yazılı teklif verdi. Ancak ikisi de sözlü teklif vermeyince kazanan kura ile belirlendi. Kurada şans Vodafone'a güldü ve B tipi lisansı kazanan firma oldu. Avea, C tipi lisans ihalesi için katılımcı tek firma olarak 214 milyon Euro teklif verdi ve ihaleyi kazandı.



3G, yaza doğru hizmete girecek



İhale sürecinin tamamlanmasının ardından operatörler hazırlıklarına başlaması bekleniyor. 3G'nin devre girmesinin ise Haziran ayını bulacağı düşünülüyor.



Farklı lisanslar ne anlama geliyor



3G ihalesindeki lisans tipleri neyi ifade ediyor?



Tüm kablosuz cihazlar haberleri sağlarken bir frekans kullanıyor. A tipi lisans almaya hak kazanan şirket 45 Mhz üzerinden haberleşmesini sağlarken, B tipi lisansta frekans hızı 35 Mhz, C tipi lisansta ise 30 Mhz.



Frekansın yüksek olması, haberleşme sırasında daha az veri kaybı ve daha iyi iletişim anlamına geliyor. Ayrıca kapalı mekânlarda veri aktarımında hız kaybı azalıyor ve kesinti oranı azalıyor. Bunun yanında frekansın yüksek olması uzaklığa bağlı hız düşüşünü de azaltıyor. Kısacası frekans ne kadar yüksek olursa veri aktarım hızı o kadar iyi, kesintisi o kadar az oluyor.