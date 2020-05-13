39'luk Daniel Güiza sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Guiza, 39 yaşında İspanya 3. lig takımlarından Atletico Sanluqueno ile sözleşmesini uzattı.



Guiza, yaşında İspanya 3. lig takımlarından Atletico Sanluqueno ile sözleşmesini uzattı.

39 yaşındaki forvet, 3 yıldır Sanluqueno takımında forma giyiyordu. Guiza, 2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.



Fenerbahçe, İspanya'da gol kralı olan futbolcuyu 14 milyon Euro ödeyerek Mallorca'dan transfer etmiş ancak beklentileri karşılayamayınca 4 milyon Euro'ya Getafe'ye gönderilmişti,