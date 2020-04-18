39 kişinin can verdiği Sevgi Apartmanı davasının avukatı: Ülkenin en büyük sorunu virüsten öte adaletsizlik; dosyada yargı kafasına göre takılmış

Van’ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan Sevgi Apartmanı davasının sanıklarına avukat beyanları alınmadan beraat kararı verilmesine tepki gösteren avukat Efkan Bolaç " Ülkenin en büyük sorunu virüsten öte adaletsizlik" dedi.

39 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidi Salih Ölmez ile İnşaat Mühendisi Murat Kazancı hakkında açılan davada avukat beyanları alınmadan beraat kararı verilmesi tartışma yarattı.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası'na konuşan ve Sevgi Apartmanı'nda 4 akrabasını kaybeden davanın avukatlarından Efkan Bolaç, “Ülkenin en büyük sorunu virüsten de öte adaletsizlik” dedi.

Avukat Bolaç, yaşanan süreci şöyle anlattı:

‘’4 akrabamı Sevgi apartmanında kaybettim. Deprem olduğu zaman Erciş’e gitmiştim. 7 Katlı bir binaydı. Apartman mıcır tarzına gelmişti. Kolonların kesildiği iddiası var. Ne belediye ne de başka bir yetkili gelip kontrol etmemiş. Projede imzası olan belediye görevlileri hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Biz şikayetimizden vazgeçmedik. Bu kadar insanın ölmüş olduğu dava kapanmış. UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sisteminde o dosya kapatılmış olarak gözüküyor. Bana bu karar tebliğ edilmiş olması lazım. İtirazım olduğu için bana ‘’7 gün içerisinde istinafa git’’ demesi lazım. Dosyada avukat olduğum görülüyor. Savcı ceza istiyordu. Deprem öldürmüyor bina öldürüyor.”

Yargı “Ben yaptım oldu” diyor

“39 kişinin öldüğü bir davada hiçbir şey yapmamışlar. Şikayetçi olduğum halde tebliğ etmemişler. Yargı kafasına göre takılıyor. Yargı ben yaptım oldu diyor. Kurala uyan yok. Adaletsizlik insanı daha çok öldürüyor. Adalet yoksa her şey normalleşiyor. Adalet için, suç çürüdü derler. Adaletin çürüdüğünü görüyoruz. Dosyanın içerisinde benden ve müvekkilimden bahsetmemiş bile gerekçeli kararda. Adalet sistemi öyle bir hale geldi ki düzgün hiçbir şey kalmadı. Ülkenin en büyük sorunu virüsten de öte adaletsizlik.”