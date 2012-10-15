39 kilometreden atladı, ses duvarını aştı!

Avusturyalı Felix Baumgartner gökyüzü serbest düşüşte 50 yıldır kırılmayan yükseklik rekorunu kırdığı atlayışında, araçsız olarak ses duvarını aşan ilk insan oldu.

Geçtiğimiz saatlerde olan şey, bir kişinin özel bir balonda yerden 39 kilometre yüksekliğe çıkıp aşağı atlamasıydı.

Özel basınçlı kıyafeti giyen Baumgartner, son konuşmalar yapıldıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı ve yapılan hesaplara göre kısa süre içinde saatte bin 342 kilometre hıza ulaştı.

Ses duvarı, aşıldığı andan itibaren havadaki hız ya da hareketin daha daha rahat olduğu hızı ifade ediyor.

1940'lardan itibaren yapılan çalışmalarda bu hız, satte bin 236 kilometre olarak belirlendi.

İngilizce'de skydive denilen serbest düşüş, sporcuların uzun bir süre paraşüt olmadan boşluğa düşmeleri anlamına geliyor.

Yaklaşık 4 dakika serbest düşüş

Avusturyalı Baumgarntner 39 kilometre yükseklikten kendisini bıraktıktan sonra yaklaşık 4 dakika boyunca paraşütünü açmadı.





Atlayışı öncesinde Avusturyalı sporcuyla konuşan tek bir kişi vardı; o da, 1960 yılında 31 kilometre 300 metreden atladığı günden bugüne kadar serbest düşüş yükseklik rekorunu elinde bulunduran ABD Hava Kuvvetleri emekli Albayı Joe Kittinger'den başkası değildi.





BBC muhabiri, Avusturyalı maceraperestin, gökdelenlerden yaptığı atlayışlarla tanındığını ve Kittinger'in 50 yıllık rekorunu kırmak istedğinden ilk olarak 2005 yılında bahsettiğini belirtiyor.

Düşüşün kimlik kartı:

Yükseklik: 39 km

Toplam süre: 10 dakika

Ulaşılan hız: 1,342 km/s

Paraşütsüz süre: 4 dk 19 sn (BBC Türkçe)