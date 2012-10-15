T24 LogoT24 Logo
Dünya

39 kilometreden atladı, ses duvarını aştı!

Avusturyalı Baumgarntner 39 kilometre yükseklikten kendisini bıraktıktan sonra yaklaşık 4 dakika boyunca paraşütünü açmadı

15 Ekim 2012 13:49

Avusturyalı Felix Baumgartner gökyüzü serbest düşüşte 50 yıldır kırılmayan yükseklik rekorunu kırdığı atlayışında, araçsız olarak ses duvarını aşan ilk insan oldu.

Geçtiğimiz saatlerde olan şey, bir kişinin özel bir balonda yerden 39 kilometre yüksekliğe çıkıp aşağı atlamasıydı.

Özel basınçlı kıyafeti giyen Baumgartner, son konuşmalar yapıldıktan sonra kendisini boşluğa bıraktı ve yapılan hesaplara göre kısa süre içinde saatte bin 342 kilometre hıza ulaştı.

Ses duvarı, aşıldığı andan itibaren havadaki hız ya da hareketin daha daha rahat olduğu hızı ifade ediyor.

1940'lardan itibaren yapılan çalışmalarda bu hız, satte bin 236 kilometre olarak belirlendi.
İngilizce'de skydive denilen serbest düşüş, sporcuların uzun bir süre paraşüt olmadan boşluğa düşmeleri anlamına geliyor.

 

Yaklaşık 4 dakika serbest düşüş

 

Avusturyalı Baumgarntner 39 kilometre yükseklikten kendisini bıraktıktan sonra yaklaşık 4 dakika boyunca paraşütünü açmadı.

 

\
 
Atlayışı öncesinde Avusturyalı sporcuyla konuşan tek bir kişi vardı; o da, 1960 yılında 31 kilometre 300 metreden atladığı günden bugüne kadar serbest düşüş yükseklik rekorunu elinde bulunduran ABD Hava Kuvvetleri emekli Albayı Joe Kittinger'den başkası değildi.

\
 
BBC muhabiri, Avusturyalı maceraperestin, gökdelenlerden yaptığı atlayışlarla tanındığını ve Kittinger'in 50 yıllık rekorunu kırmak istedğinden ilk olarak 2005 yılında bahsettiğini belirtiyor.

Düşüşün kimlik kartı:

Yükseklik: 39 km
Toplam süre: 10 dakika
Ulaşılan hız: 1,342 km/s
Paraşütsüz süre: 4 dk 19 sn (BBC Türkçe)

ETİKETLER

felix Baumgartner

İlgili Galeri

Felix 39 kilometreden atladı, ses duvarını aştı!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24